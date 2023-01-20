3 фото россиян, сделанных за миг до крушения самолета – от них мороз по коже

Многие боятся находиться в самолете и опасаются, что полет закончится для них трагедией. Но кажется, что именно эти девушки были абсолютно спокойны и ничего не вызывало у них тревожности.

Селфи Анны Сергеевой сделано на борту Boeing 737 в 2016 году. Молодая красавица отправила его своим родителям, с которыми не виделась уже долгие шесть месяцев. Но ей так и не удалось встретиться с ними. Судно пыталось приземлиться в аэропорту Ростова, но этот маневр обернулся страшным столкновением с землей.

За год до этого другая россиянка поделилась трогательным фото в своих социальных сетях. На нем запечатлены муж и маленькая дочь женщины. Семья уже возвращалась домой после жаркого отдыха в Египте, но лайнер так и не вылетел за пределы Синайского полуострова. В этой авиакатастрофе погибло 224 пассажира.

А совсем недавно произошла другая крупная трагедия. В Непале разбился самолет АTR-72. На его борту была Елена Бандуро, которая незадолго до крушения отправила сестре свой снимок. Девушка выглядит очень радостной, и видно, что ей не терпится встретиться с мужем, который ждал ее прилета.