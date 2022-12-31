3 факта, после которых уважать Людмилу Зыкину не смогут даже поклонники

В репертуаре народной артистки Людмилы Зыкиной было более 2 тысяч песен. Ее «фирменными» хитами стали композиции «Оренбургский пуховый платок» и «Течет река Волга». На сцену исполнительница выходила до конца жизни: ее душевность и простота подкупали зрителей. Но оказалось, что в жизни певицы были и моменты, в которых она показывала себя не с лучшей стороны.

Например, Зыкина не стеснялась игнорировать правила дорожного движения. Она понимала, каким статусом в стране обладает, и считала, что он дает ей особое положение. Если перед железнодорожным переездом скапливалась очередь из машин, певица объезжала ее, чтобы встать прямо перед шлагбаумом. А своим водителям она разрешала небольшие нарушения ПДД, так как знала, что сотрудники ГАИ не будут выписывать ей штраф.

Не считала зазорной Зыкина и связь с женатыми мужчинами. У нее был роман с Николаем Филиппенко, который числился в рядах кремлевской элиты. Она знала, что у генерал-лейтенанта есть супруга и дети. Более того, Николай даже порывался бросить семью, чтобы жениться на Людмиле, но она не позволила этому случиться. Их отношения раскрыл сам Филиппенко.

Певица не очень серьезно относилась к своим романам: она частенько пользовалась мужчинами для вдохновения. У нее было четыре брака и мимолетные отношения с ухажерами. Зыкина признавалась, что даже пела на сцене лучше, когда страдала от любви. А на заре карьеры роман спас ее от депрессии. После смерти матери у певицы пропал голос, и только первый супруг Владлен Позднов помог ей вернуться на сцену.