3 эти знака Зодиака умрут в нищете: и вот почему

Некоторые люди зарабатывают деньги с удивительной легкостью - кажется, им достаточно пальцами щелкнуть, чтобы в кошельке появилась пачка хрустящих купюр, а счет в банке пополнился солидной суммой. Другие же, сколько ни стараются, не могут накопить даже на летний отпуск на юге. В чем тут подвох? По мнению астрологов, никакого подвоха нет - просто есть знаки зодиака, которым самими звездами предначертано считать копейки. Рассказываем, о каких зодиакальных неудачниках идет речь.

Весы

Представители воздушного знака - “свободные художники”, которые, на самом деле, не слишком озабочены своим финансовым положением. Весы совершенно не волнует, сколько денег лежит на их банковском счете, куда больше времени и сил они уделяют своему самосовершенствованию, духовному развитию, творчеству. При этом, даже считая копейки, они не чувствуют себя в чем-то обделенными. Напротив, энтузиазму Весов может позавидовать любой толстосум.

Любимые занятия приносят уроженцам этого знака столько счастья и удовлетворения, сколько, пожалуй, не принес бы им даже миллиард долларов.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, могут зарабатывать большие деньги. Целеустремленность, работоспособность, многочисленные таланты позволяют этому знаку получать солидные суммы, однако он совершенно не умеет ими распоряжаться.

Все заработанные средства утекают у Стрельца сквозь пальцы, при этом он и сам порой не может сказать, куда же все подевалось.

Представители огненного знака охотно дают в долг друзьям, а потом забывают об этом, спускают деньги на импульсивные, но такие желанные покупки, а некоторые любят азартные игры и неизбежно проигрывают часть финансов. Неудивительно, что карманы Стрельцов так стремительно пустеют.

Рыбы

Мечтательным Рыбкам некогда задумываться о таких приземленных вещах, как деньги. Они часто витают в облаках, грезят о несметном богатстве и финансовой независимости, но как только дело доходит до реальных поступков, впадают в ступор. Непрактичные уроженцы водного знака не понимают, как зарабатывать крупные суммы, вся сфера бизнеса кажется им темным лесом, в котором так легко заблудиться.

Рыбы очень талантливы и могли бы монетизировать свои многочисленные хобби, однако они слишком скромны и застенчивы, чтобы продвигать свое дело.

Кроме того, из-за своей нерешительности представители знака часто упускают шансы подзаработать денег.