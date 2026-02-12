Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

12 февраля 2026 16:40
3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

Речь не о сыщиках, раскрывающих запутанные дела, но атмосфера, порою, похожая.

Выиграть «Эмми» и «Золотой глобус» одновременно – это как сорвать джекпот в мире телевидения. Обычно такой дубль автоматически вбрасывает сериал в мейнстрим, делает его именем нарицательным, предметом гордости стримингов и обязательной галочкой в списке «must see». Но эти три сериала с элементами детективов – исключение из правила.

В России о них слышали лишь те, кто копает глубже рекомендаций онлайн-кинотеатров. Хотя у каждого – рейтинг выше 7,7 и внушительный список статуэток на каминной полке.

«Практика» (1997–2004), 7.7 на IMDb

3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

Сериал Дэвида Э. Келли со скромными 1 600 оценок на КП в кои-то веки показывает адвокатов не только циниками, но и фанатиками, трактующими закон так, будто это джазовая импровизация.

Никакого гламура, никаких панорам Бостона с вертолета – только залы суда, потные лбы и вечный вопрос: оставаться чистым или быть эффективным.

Спустя двадцать лет «Практика» выглядит как старый добротный «Мерседес» – без автопилота, но с мотором, который заведется в любой мороз.

«Схватка» (2007–2012)

3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

Гленн Клоуз в роли Пэтти Хьюз – юридическая акула, перекусывающая стальные тросы. Роуз Бирн – ее молодая помощница, со множеством скелетов в шкафу из далекого прошлого.

В России – меньше 7 тысяч оценок. Это даже не андерграунд, это «вне радаров». А зря: тут у нас редкий юридический триллер, в котором главные герои хотят не выиграть дело, а сделать так, чтобы противник признал: они умнее.

«24 часа» (2001–2014)

3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

Здесь номинаций и побед не меньше, чем у двух предыдущих вместе взятых – все-таки статус главного антитеррористического эпоса нулевых. Но 19 тысяч оценок на «Кинопоиске» для проекта, который шел 14 лет – это абсурд.

Джек Бауэр не Джеймс Бонд. Ему не меняют смокинги, он не пьет мартини. Он нарушает все мыслимые законы до завтрака, чтобы к утру страна не превратилась в радиоактивное пепелище.

Формат реального времени – маркетинговый трюк и проклятие, ведь каждый тик часов становится еще одной секундой, которую ты не вернешь. И Бауэр расплачивается за это всем, что у него есть.

Фото: Кадры из сериала «Практика», «Схватка», «24 часа»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше