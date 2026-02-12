3 детектива выиграли и «Эмми», и «Золотой глобус», но в России о них слышали только избранные: у каждого рейтинг 7,7+

Выиграть «Эмми» и «Золотой глобус» одновременно – это как сорвать джекпот в мире телевидения. Обычно такой дубль автоматически вбрасывает сериал в мейнстрим, делает его именем нарицательным, предметом гордости стримингов и обязательной галочкой в списке «must see». Но эти три сериала с элементами детективов – исключение из правила.

В России о них слышали лишь те, кто копает глубже рекомендаций онлайн-кинотеатров. Хотя у каждого – рейтинг выше 7,7 и внушительный список статуэток на каминной полке.

«Практика» (1997–2004), 7.7 на IMDb

Сериал Дэвида Э. Келли со скромными 1 600 оценок на КП в кои-то веки показывает адвокатов не только циниками, но и фанатиками, трактующими закон так, будто это джазовая импровизация.

Никакого гламура, никаких панорам Бостона с вертолета – только залы суда, потные лбы и вечный вопрос: оставаться чистым или быть эффективным.

Спустя двадцать лет «Практика» выглядит как старый добротный «Мерседес» – без автопилота, но с мотором, который заведется в любой мороз.

«Схватка» (2007–2012)

Гленн Клоуз в роли Пэтти Хьюз – юридическая акула, перекусывающая стальные тросы. Роуз Бирн – ее молодая помощница, со множеством скелетов в шкафу из далекого прошлого.

В России – меньше 7 тысяч оценок. Это даже не андерграунд, это «вне радаров». А зря: тут у нас редкий юридический триллер, в котором главные герои хотят не выиграть дело, а сделать так, чтобы противник признал: они умнее.

«24 часа» (2001–2014)

Здесь номинаций и побед не меньше, чем у двух предыдущих вместе взятых – все-таки статус главного антитеррористического эпоса нулевых. Но 19 тысяч оценок на «Кинопоиске» для проекта, который шел 14 лет – это абсурд.

Джек Бауэр не Джеймс Бонд. Ему не меняют смокинги, он не пьет мартини. Он нарушает все мыслимые законы до завтрака, чтобы к утру страна не превратилась в радиоактивное пепелище.

Формат реального времени – маркетинговый трюк и проклятие, ведь каждый тик часов становится еще одной секундой, которую ты не вернешь. И Бауэр расплачивается за это всем, что у него есть.