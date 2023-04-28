3 детали, по которым вы точно поймете, что перед вами Скорпион: узнаете из тысячи

В гороскопе за Скорпионом закрепилась репутация знака со сложным характером. Его представители действительно наделены мощной энергетикой, они с легкостью воздействуют на других людей, манипулируют ими и добиваются желаемого. Безусловно, во многом на реноме Скорпиона сказывается его зодиакальный символ, ядовитое существо, укус которого может быть фатальным. Но насколько опасны уроженцы этого знака? И по каким признакам можно с точностью определить, что перед вами Скорпион, даже не спрашивая дату рождения человека? Астрологи рассказали, какие три особенности выдадут водный знак с потрохами.

Вас тянет к Скорпиону как магнитом

Подопечные Плутона и Марса - настоящие харизматики. Какой бы странной и пугающей ни была репутация Скорпиона, он притягивает к себе людей, словно магнитом. При знакомстве с представителем водного знака вы сразу же почувствуете на себе его удивительное влияние и попадете под его очарование.

Противиться харизме Скорпиона - гиблое дело.

Уроженцы знака напоминают удава, который медленно обвивает свою жертву кольцами, пока не добьется полной ее покорности. Если, глядя в глаза собеседника, вы чувствуете себя хрестоматийным кроликом, перед вами точно Скорпион!

Выражение лица Скорпиона практически неизменно

Песня “Покерфейс” написана как будто бы про Скорпиона. Представители водной стихии умеют напустить на себя непроницаемый вид, и догадаться, что там на самом деле творится под этой холодной оболочкой, не представляется возможным. Выражение лица Скорпиона не меняется, даже его взгляд остается одинаковым.

Под этой маской уроженцы знака скрывают свои истинные чувства.

В глубине души Скорпион очень раним и уязвим, он опасается, что, выдав свои эмоции, нарвется на неприятности. Поэтому он тщательно поддерживает репутацию загадочного “черного принца”, который держит лицо в любой ситуации.

Скорпион удивительно прямолинеен

Если ваш собеседник без всякого стеснения режет правду-матку, поздравляем, с вероятностью 99,9% перед вами Скорпион. Этому знаку удается поразительным и парадоксальным образом сочетать свою закрытость с умением высказываться о разных вещах максимально честно и прямолинейно.

В гороскопе за Скорпионом закрепилась репутация знака, который обожает наводить тень на плетень.

Однако если у представителей знака нет никаких тайным мотивов скрывать свои чувства, он никогда не станет лгать. Своеобразная тактика, но таков уж скорпионий характер.