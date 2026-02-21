3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Короткометражка «Три добрых дела» официально стала самой кассовой в мире среди фильмов своего формата, собрав больше трех миллиардов рублей. Шестиминутная история про девочку, которой нужно сделать три добрых дела за три часа, чтобы снять проклятие, по документам и проданным билетам — абсолютный чемпион.

С ноября 2022-го её показали в кинотеатрах больше сотни раз, зрителей набрались миллионы, а сборы давно перевалили за 3 миллиарда. Для сравнения: это уровень крупных полнометражных релизов с многомиллионными рекламными бюджетами.

Но куда же без нюанса. Успех «Трёх добрых дел» — чистая математика предсеансового обслуживания, а не зрительская любовь. Схема простая: после голливудских блокбастеров, которые шли в обход официального проката, крутили российскую короткометражку. Все деньги, вырученные с билетов, официально записывались на неё.

Так «Аватар: Путь воды» подарил фильму Марты Котовой больше двух миллиардов, «Барби» и «Оппенгеймер» добавили ещё по 300 с лишним миллионов. В сумме набежало больше трёх миллиардов, хотя сама картина стоила копейки и рейтинги на кинопорталах имеет соответствующие — 4.8.

Сама режиссёр Марта Котова и продюсеры ситуацию не комментируют, но цифры говорят сами за себя. Короткометражек в прокате сейчас много — «Сколько весит облако?» перевалил за миллиард, «Дубак» дышит в спину. Суммарно все такие фильмы собрали уже десятки миллиардов рублей.

Кинотеатры, кстати, тоже не в обиде. Для них эта схема — единственный способ легально показывать западные хиты и при этом не нарушать закон формально. Формально в зале идёт российская короткометражка, а голливудское кино — просто приятный бонус. ФАС пыталась разбираться, но доказать что-то сложно: билеты проданы на «Три добрых дела», всё честно. Так что пока западные студии не вернутся, предсеансовое обслуживание будет кормить и кинотеатры, и создателей короткометражек, которые внезапно для самих себя становятся рекордсменами даже по мировым меркам.

