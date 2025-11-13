Меню
29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

13 ноября 2025 12:48
Два с половиной часа пролетят незаметно.

Всего через несколько дней после премьеры картина Гильермо дель Торо «Франкенштейн» вошла в топ Netflix. Более того, она устроила в нем абсолютный разгром. Статистика, которой поделилась платформа, впечатляет даже на фоне самых громких хитов.

За первые дни после выхода фильм собрал 29,1 млн просмотров. Этого оказалось достаточно, чтобы лента мгновенно возглавила топ-10 англоязычных фильмов Netflix.

Но настоящий масштаб успеха раскрывается в мировых чартах. Картина дель Торо стала номером один в 72 странах и вошла в топ-10 еще в 93 государствах, подтвердив свой статус глобального хита.

Это вторая режиссерская работа маэстро для стримингового гиганта после его легендарного «Пиноккио», принесшего ему «Оскар» в 2022 году. И, судя по всему, дель Торо снова удалось поймать ту самую магию, которая находит отклик у миллионов зрителей по всему миру.

В своей версии классической истории Мэри Шелли режиссер рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, чьи опасные эксперименты приводят к созданию живого Чудовища. Это существо, рожденное из тьмы и амбиций, быстро превращается из научного курьеза в реальную угрозу для всего человечества.

У картины вполне неплохие рейтинги: 86% свежести на Rotten Tomatoes и 7.6 на IMDb. А вот как отзываются о фильме зрители:

«Готическая опера, пропитанная печалью и снегом. Фильм прекрасен во всём, но главное – его душа. В нём задаются вопросом: что будет, если монстр захочет умереть?»,

«Наконец-то! После кучи посредственных адаптаций дель Торо полностью реализовал своё видение, создав одну из самых верных книге и при этом уникальных экранизаций. Визуал и актёрская игра феноменальны, а музыка завораживающая»,

«Восхитительное произведение искусства! Этот фильм подобен оперной симфонии, прекрасный и трагичный одновременно. Вот что такое настоящее кино»,

«Наконец-то кто-то смог так близко передать дух оригинала. Дель Торо проделал великолепную работу. Возможно, фильм не для всех, но я был очарован».

Так что если еще не успели оценить новинку, самое время это сделать. Кстати, ранее мы рассказывали, что зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100. И это не «Франкенштейн».

Ольга Назарова
