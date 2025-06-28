«28 лет спустя» рвет прокат, а исполнитель роли страшного зомби отходит от полученных синяков — так не избивали даже в октагоне

Роль Альфа-заражённого в постапокалиптическом хорроре «28 лет спустя» стала для Чи Льюис-Парри не просто актёрским вызовом — она вышибла из него все силы, буквально.

Бывший профессиональный боец, не проигравший ни одного поединка в ММА, признался: сцена в разбитом поезде подарила столько синяков и ушибов, сколько на его теле не оставил ни один оппонент.

Альфа-зомби из «28 лет спустя»

Фильм Дэнни Бойла и Алекса Гарленда возвращает зрителей в мир хаоса, безумия и красной ярости, начатый ещё двадцать лет назад с «28 дней спустя». Новая глава — куда мрачнее, чем её предшественницы.

Появляются альфа-зомби, здоровяки, пугающе сильные зараженные, за которым слепо следуют другие инфицированные, стал визуальным и смысловым центром картины. Это не просто монстр — это хищник, символ безумной эволюции вируса.

«Я врезался в каждую стену. После сцены в поезде я был в синяках с головы до ног», — вспоминал Льюис-Парри в интервью Variety.

В эпизоде его герой — Самсон — несётся по узкому проходу старого состава под градом стрел, сталкиваясь с обломками интерьера. Съёмка заняла несколько дней, и для Чи это был настоящий бой — только от его ударов перилам поезда было все равно.

Через что прошел актер

Бойл поставил задачу: Альфа должен быть массивным, но не бодибилдером. Бойцу пришлось отказаться от привычной подготовки — ни штанги, ни рельефа, только грубая, «дикарская» мускулатура.

В кадре голодавший актер действительно выглядит как зверь: не прокачанный герой боевика, а боевая единица из мира, где осталась только одна эмоция — ярость.

В отличие от многих хорроров, где страх создаётся литрами крови, «28 лет спустя» делает ставку на физическое присутствие зла и зрители это оценили, фильм уже собрал 60 млн долларов за первый уик-энд.

Самсон в исполнении Льюиса-Парри — не просто зомби, а природная ярость в чистом виде. И актер выложился в фильме на славу. Один из лучших зомби-фильмов в истории: от «28 лет спустя» в восторге все критики — почти идеальный рейтинги, кишки, кровь и любовь.