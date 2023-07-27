Выходные будут такими напряженными, что хоть вой на Луну: особенно не повезет нескольким знакам зодиака

Далеко не всем удастся пережить эти дни без потерь.

Суббота и воскресенье окажутся весьма сложными для большинства знаков зодиака. Кто-то потерпит поражение из-за опрометчивого решения, а кто-то закончит продолжительные отношения. И добиться успеха получится лишь у тех, кто откажется от собственных заблуждений и предрассудков.

Близнецы

Близнецам нужно внимательно отнестись к тратам и запастись терпением. Далеко не все желания исполняются в ту же минуту. Покупки же, совершенные в эти дни, точно не будут удачными, как и сделки.

Весы

Лишь серьезное отношение к делам поможет Весам оставаться победителями.

Им не нужно расслабляться ни на минуту, а также не поддаваться страстям, что высоко оценят как старые друзья, так и новые знакомые.

Водолей

Первая половина дня субботы будет удачной для решения сложных задач и деловых встреч. Но уже после обеда Водолеев ждут конфликты и ссоры, которые могут привести к серьезному противостоянию.

Дева

Представителям этого знака зодиака справиться с проблемами поможет оптимистичный настрой.

Каждую неудачу они будут воспринимать как новую возможность, а риск обязательно приведет к успеху.

Лев

Львам сложно сохранять самообладание, что может привести к многочисленным ссорам. Их планы будут постоянно меняться, а близкие точно не поддержат добрым словом и советом.

Но если представители знака решат полностью поддаться эмоциям, то день будет окончательно испорчен.

Козерог

Предстоящие выходные будут весьма плодотворны для Козерогов. Все дела решатся по щелчку пальца, а удачные совпадения помогут разобраться со сложными задачами.

Овен

Овнам не стоит поддаваться лени в конце недели. Полезно будет ставить для себя сложные задачи и начинать новые проекты, которые, как уверены астрологи, непременно будут успешными.

Рыбы

Рыбам будет непросто прислушиваться к чужому мнению. Окружение будет раздражать своими советами, из-за чего важные встречи астрологи советуют перенести уже на следующую неделю.

Рак

Представители этого знака зодиака в конце недели смогут разрешить давние дела и изменить свою жизнь к лучшему.

Главное — не бояться рисковать, и тогда удача обязательно будет на стороне Раков.

Скорпион

Трудолюбие точно поможет Скорпионам справиться с жизненными сложностями. Многие задачи будут казаться невыполнимыми, но упорная работа поможет их разрешить и справиться в итоге даже с самыми сложными делами.

Телец

Тельцам удастся покорить окружающих своей целеустремленностью.

Новые знакомые будут очарованы вашей жизненной позицией, а старые друзья вновь осыпят вас комплиментами.

Стрелец

Выходные окажутся весьма плодотворным. Новые знакомства будут весьма полезными и приятными, дела решатся без большого труда, а все начинания обязательно приведут к успеху.