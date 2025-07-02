Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 260 млн, передовая графика, путешествие на Марсе: этот фильм положил начало громким провалам Disney

260 млн, передовая графика, путешествие на Марсе: этот фильм положил начало громким провалам Disney

2 июля 2025 14:44
Джон Картер

Проклятие красной планеты не могут снять по сей день.

Сегодня Disney воспринимается не как новатор, а как компания, которая клепает ремейки «Короля Льва» и «Русалочки», бесконечные сиквелы Marvel, кроссоверы Pixar и осторожные стриминговые мини-сериалы.

Но был момент — всего-то 13 лет назад — когда студия мечтала о новом герое. Его звали Джон Картер, и он должен был стать тем, кем позже стал Тони Старк.

Амбициозные планы

260 млн, передовая графика, путешествие на Марсе: этот фильм положил начало громким провалам Disney

Фильм «Джон Картер» вышел в 2012 году с амбициями новой киновселенной. Режиссёр — Эндрю Стэнтон, автор «ВАЛЛ-И», вдохновлённый миром из романа Барсума Эдгара Берроуза.

Бюджет — около 260 млн долларов. CGI — на уровне лучших блокбастеров десятилетия. Сюжет — микс фэнтези, стимпанка и космического приключения по Марсу. И всё равно — оглушительный провал. Сборы не покрыли даже производства. А внутри Disney началась невидимая глазу трансформация.

Череда провалов

260 млн, передовая графика, путешествие на Марсе: этот фильм положил начало громким провалам Disney

Именно после «Картера» студия начала бояться оригинальности. Страх перед нестабильным брендом, который может подвести, стал определяющим. Следом рухнули ещё несколько оригинальных проектов: «Одинокий рейнджер», «Излом времени», «Щелкунчик».

Disney стала делать ремейки собственных шедевров: сначала «Золушка» и «Книга джунглей», потом «Аладдин», «Мулан», «Русалочка», «Бэмби» и недавний «Лило и Стич». Всё чаще студия выбирает не то, что вдохновляет, а то, что гарантирует хоть какие-то цифры.

Недооцененный хит

260 млн, передовая графика, путешествие на Марсе: этот фильм положил начало громким провалам Disney

«Джон Картер» — на деле хороший фильм, который просто не зашел в кино, не оправдал затрат, но даже спустя 13 лет он выглядит занятно и не вызывает отторжения. Он красив, сочно поставлен, местами — наивен, как «Звёздные войны» 70-х.

Именно с него началась стагнация Disney, студия перестала рисковать, творцы в ней заняли место после маркетологов и экономистов. Пошло ли это на пользу? Сериалы по большей части не находят отклик у аудитории (за исключением шикарного «Андора»).

У Marvel с наступлением четвертой фазы также случились проблемы: студия начала расширяться, контроль за качеством продуктов сильно упал: за последние годы выделились только «Стражи галактики 3», «Громовержцы*» и второй сезон «Локи». Впрочем, мнение автора может не совпадать с вашим.

К другим новостям. «Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы».

Фото: Кадры из фильма «Джон Картер» (2012)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
11 комментариев
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше