260 млн, передовая графика, путешествие на Марсе: этот фильм положил начало громким провалам Disney

Проклятие красной планеты не могут снять по сей день.

Сегодня Disney воспринимается не как новатор, а как компания, которая клепает ремейки «Короля Льва» и «Русалочки», бесконечные сиквелы Marvel, кроссоверы Pixar и осторожные стриминговые мини-сериалы.

Но был момент — всего-то 13 лет назад — когда студия мечтала о новом герое. Его звали Джон Картер, и он должен был стать тем, кем позже стал Тони Старк.

Амбициозные планы

Фильм «Джон Картер» вышел в 2012 году с амбициями новой киновселенной. Режиссёр — Эндрю Стэнтон, автор «ВАЛЛ-И», вдохновлённый миром из романа Барсума Эдгара Берроуза.

Бюджет — около 260 млн долларов. CGI — на уровне лучших блокбастеров десятилетия. Сюжет — микс фэнтези, стимпанка и космического приключения по Марсу. И всё равно — оглушительный провал. Сборы не покрыли даже производства. А внутри Disney началась невидимая глазу трансформация.

Череда провалов

Именно после «Картера» студия начала бояться оригинальности. Страх перед нестабильным брендом, который может подвести, стал определяющим. Следом рухнули ещё несколько оригинальных проектов: «Одинокий рейнджер», «Излом времени», «Щелкунчик».

Disney стала делать ремейки собственных шедевров: сначала «Золушка» и «Книга джунглей», потом «Аладдин», «Мулан», «Русалочка», «Бэмби» и недавний «Лило и Стич». Всё чаще студия выбирает не то, что вдохновляет, а то, что гарантирует хоть какие-то цифры.

Недооцененный хит

«Джон Картер» — на деле хороший фильм, который просто не зашел в кино, не оправдал затрат, но даже спустя 13 лет он выглядит занятно и не вызывает отторжения. Он красив, сочно поставлен, местами — наивен, как «Звёздные войны» 70-х.

Именно с него началась стагнация Disney, студия перестала рисковать, творцы в ней заняли место после маркетологов и экономистов. Пошло ли это на пользу? Сериалы по большей части не находят отклик у аудитории (за исключением шикарного «Андора»).

У Marvel с наступлением четвертой фазы также случились проблемы: студия начала расширяться, контроль за качеством продуктов сильно упал: за последние годы выделились только «Стражи галактики 3», «Громовержцы*» и второй сезон «Локи». Впрочем, мнение автора может не совпадать с вашим.

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