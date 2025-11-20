2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»

Кинопрокат готовится к событию, которое может сместить действующего лидера по предварительным сборам. Речь идет о фантастической драме «Авиатор», премьера которой намечена на 20 ноября. Фильм обещает стать главным хитом сезона, и на то есть веские причины.

«Авиатор» – это масштабная экранизация одноимённого романа Евгения Водолазкина от режиссёра Егора Кончаловского. Действие переносит нас в 2026 год, где в секретной лаборатории пробуждают человека, замороженного советскими учёными почти сто лет назад.

Герой по имени Иннокентий Платонов ничего не помнит о своём прошлом. В попытках обрести себя в новом мире он по крупицам собирает историю своей жизни и самого эксперимента, способного подарить человечеству бессмертие.

Ключом к разгадке становится любовь, преодолевшая время. Но главный вопрос, который встаёт перед всеми причастными к опыту: какую цену они готовы заплатить за вечную жизнь?

На старте предпродаж фильм уже заработал 2,6 млн рублей, почти догнав лидера – ретро-драму «Любовь Советского Союза» (2,7 млн рублей), которая в итоге собрала в прокате 160,8 млн. Та картина покорила зрителей пронзительной историей любви между народной артисткой Галиной Ковровой и драматургом Кириллом Тумановым на фоне военных лет.

Таким образом, учитывая мощный сюжет, известный первоисточник и впечатляющий старт предпродаж, у «Авиатора» есть все шансы не только обогнать конкурента на старте, но и повторить, а возможно, и превзойти его итоговый кассовый успех, ознаменовав смену лидера в отечественном прокате.

