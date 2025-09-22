26 миллиардов за 14 фильмов: заработать больше Бекмамбетова в России за 20 лет смог лишь один режиссер (а Михалкова нет даже в топ-20)

Кто сегодня «самый денежный» режиссер российского кино? Спойлер: это не Федор Бондарчук, не Тимур Бекмамбетов и уж точно не Никита Сергеевич Михалков, который в этот рейтинг даже не попал.
Лидером оказался Дмитрий Дьяченко — человек, благодаря которому у нас есть «Чебурашка» с миллиардными сборами и целая серия «Последних богатырей». Его картины в сумме собрали 26,2 млрд рублей (с учетом инфляции).
Чебурашка как таран
Почти треть всей суммы, высчитал портал «Т—Ж» дал «Чебурашка» — самый кассовый фильм в истории отечественного проката. Но даже если исключить зеленого героя с ушами, Дьяченко остался бы в лидерах.
На его счету — четыре «Богатыря», пять фильмов с «Квартетом И» и «Кухня в Париже». С 2008-го он снял всего 14 картин — и этого хватило, чтобы вырваться далеко вперед.
Бекмамбетов, но уже больше как продюсер
На втором месте Тимур Бекмамбетов — 17,2 млрд рублей. Он стоял у истоков мейнстрима нулевых, запустив «Дозоры» и первые «Елки». Но сегодня Бекмамбетов куда чаще работает продюсером, причем международным.
Его последний фильм как режиссера в топе — «Девятаев» 2021 года. Средние сборы у визионера — более 2 млрд на картину, но в целом он сдал позиции.
Шипенко — просто космос
Клим Шипенко замыкает тройку (14,1 млрд). У него всего несколько фильмов, но какие: «Салют-7», «Холоп», «Вызов» и «Текст». Четвертое место у Дмитрия Киселева (13,8 млрд) — он приложил руку к «Черной молнии», «Времени первых» и «Мире», но львиная доля дохода пришлась на «Елки».
Федор Бондарчук на пятой строчке — 13 млрд. В отличие от коллег, он сделал ставку не на франшизы, а на блокбастеры вроде «Сталинграда», «Девятой роты» и «Обитаемого острова». Но последний фильм как режиссер он снял еще в 2019-м.
А где же Михалков?
Главная сенсация списка — отсутствие Никиты Михалкова даже в двадцатке. Его фильмы в последние годы не могли похвастать высокими рейтингами и внушительными кассовыми сборами. Исключение — великолепный «12».
А кто пишет и продюсирует?
Режиссеры — лишь вершина айсберга. Самые большие деньги проката куют сценаристы и продюсеры, и тут лидеры другие.
Сценаристы (сборы с учетом инфляции):
|
Место
|
Автор
|
Сумма, млрд ₽
|
Главные хиты
|
1
|
Василий Куценко
|
22,8
|
«Чебурашка», «Последний богатырь», «Отель “Белград”»
|
2
|
Виталий Шляппо
|
22,6
|
«Чебурашка», «Богатыри», «Супербобровы»
|
3
|
Роман Непомнящий
|
18
|
«Елки», «Волшебник Изумрудного города»
|
4
|
Олег Маловичко
|
16,7
|
«Лед», «Вторжение», «Притяжение»
|
5
|
Андрей Золотарев
|
16,6
|
«Лед», «Притяжение», «Повелитель ветра»
Эти имена реже на афишах, но именно они склеивают вселенные «Богатырей», «Елок» и «Чебурашки».
Продюсеры (сборы с учетом инфляции):
|
Место
|
Продюсер
|
Сумма, млрд ₽
|
Важное
|
1
|
Антон Златопольский
|
69,7
|
«Чебурашка», «Холоп», «Последний богатырь»
|
2
|
Эдуард Илоян
|
42,8
|
Сооснователь Yellow Black & White
|
3
|
Денис Жалинский
|
42,2
|
Входит в ту же команду YBW
|
4
|
Виталий Шляппо
|
41,6
|
Еще и сценарист-лидер
|
5
|
Алексей Троцюк
|
40,9
|
Работает в тандеме с Илояном
По сути, современный мейнстрим в кинотеатрах делается усилиями нескольких продюсерских центров. Особенно выделяется компания Yellow Black & White: именно оттуда вышли «Холоп» и «Чебурашка».
Тенденции
Главный вывод очевиден: в топ чаще всего попадают те, кто работает с франшизами. «Елки», «Богатыри», «Холоп», «Чебурашка» — эти серии формируют весь рынок.
Вклад отдельных режиссеров измеряется не авторскими проектами, а умением встроиться в поток больших студий. Исключения вроде Бондарчука лишь подтверждают правило.
