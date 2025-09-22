Меню
22 сентября 2025 08:27
26 миллиардов за 14 фильмов: заработать больше Бекмамбетова в России за 20 лет смог лишь один режиссер (а Михалкова нет даже в топ-20)

И уже через три месяца «касса» лидера увеличится еще на несколько «лярдов».

Кто сегодня «самый денежный» режиссер российского кино? Спойлер: это не Федор Бондарчук, не Тимур Бекмамбетов и уж точно не Никита Сергеевич Михалков, который в этот рейтинг даже не попал.

Лидером оказался Дмитрий Дьяченко — человек, благодаря которому у нас есть «Чебурашка» с миллиардными сборами и целая серия «Последних богатырей». Его картины в сумме собрали 26,2 млрд рублей (с учетом инфляции).

Чебурашка как таран

26 миллиардов за 14 фильмов: заработать больше Бекмамбетова в России за 20 лет смог лишь один режиссер (а Михалкова нет даже в топ-20)

Почти треть всей суммы, высчитал портал «Т—Ж» дал «Чебурашка» — самый кассовый фильм в истории отечественного проката. Но даже если исключить зеленого героя с ушами, Дьяченко остался бы в лидерах.

На его счету — четыре «Богатыря», пять фильмов с «Квартетом И» и «Кухня в Париже». С 2008-го он снял всего 14 картин — и этого хватило, чтобы вырваться далеко вперед.

Бекмамбетов, но уже больше как продюсер

На втором месте Тимур Бекмамбетов — 17,2 млрд рублей. Он стоял у истоков мейнстрима нулевых, запустив «Дозоры» и первые «Елки». Но сегодня Бекмамбетов куда чаще работает продюсером, причем международным.

Его последний фильм как режиссера в топе — «Девятаев» 2021 года. Средние сборы у визионера — более 2 млрд на картину, но в целом он сдал позиции.

Шипенко — просто космос

26 миллиардов за 14 фильмов: заработать больше Бекмамбетова в России за 20 лет смог лишь один режиссер (а Михалкова нет даже в топ-20)

Клим Шипенко замыкает тройку (14,1 млрд). У него всего несколько фильмов, но какие: «Салют-7», «Холоп», «Вызов» и «Текст». Четвертое место у Дмитрия Киселева (13,8 млрд) — он приложил руку к «Черной молнии», «Времени первых» и «Мире», но львиная доля дохода пришлась на «Елки».

Федор Бондарчук на пятой строчке — 13 млрд. В отличие от коллег, он сделал ставку не на франшизы, а на блокбастеры вроде «Сталинграда», «Девятой роты» и «Обитаемого острова». Но последний фильм как режиссер он снял еще в 2019-м.

А где же Михалков?

Главная сенсация списка — отсутствие Никиты Михалкова даже в двадцатке. Его фильмы в последние годы не могли похвастать высокими рейтингами и внушительными кассовыми сборами. Исключение — великолепный «12».

А кто пишет и продюсирует?

Режиссеры — лишь вершина айсберга. Самые большие деньги проката куют сценаристы и продюсеры, и тут лидеры другие.

Сценаристы (сборы с учетом инфляции):

Место

Автор

Сумма, млрд ₽

Главные хиты

1

Василий Куценко

22,8

«Чебурашка», «Последний богатырь», «Отель “Белград”»

2

Виталий Шляппо

22,6

«Чебурашка», «Богатыри», «Супербобровы»

3

Роман Непомнящий

18

«Елки», «Волшебник Изумрудного города»

4

Олег Маловичко

16,7

«Лед», «Вторжение», «Притяжение»

5

Андрей Золотарев

16,6

«Лед», «Притяжение», «Повелитель ветра»

Эти имена реже на афишах, но именно они склеивают вселенные «Богатырей», «Елок» и «Чебурашки».

Продюсеры (сборы с учетом инфляции):

Место

Продюсер

Сумма, млрд ₽

Важное

1

Антон Златопольский

69,7

«Чебурашка», «Холоп», «Последний богатырь»

2

Эдуард Илоян

42,8

Сооснователь Yellow Black & White

3

Денис Жалинский

42,2

Входит в ту же команду YBW

4

Виталий Шляппо

41,6

Еще и сценарист-лидер

5

Алексей Троцюк

40,9

Работает в тандеме с Илояном

По сути, современный мейнстрим в кинотеатрах делается усилиями нескольких продюсерских центров. Особенно выделяется компания Yellow Black & White: именно оттуда вышли «Холоп» и «Чебурашка».

Тенденции

26 миллиардов за 14 фильмов: заработать больше Бекмамбетова в России за 20 лет смог лишь один режиссер (а Михалкова нет даже в топ-20)

Главный вывод очевиден: в топ чаще всего попадают те, кто работает с франшизами. «Елки», «Богатыри», «Холоп», «Чебурашка» — эти серии формируют весь рынок.

Вклад отдельных режиссеров измеряется не авторскими проектами, а умением встроиться в поток больших студий. Исключения вроде Бондарчука лишь подтверждают правило.

Ранее мы писали: «Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Чебурашка» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
