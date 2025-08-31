250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов» стал культурным феноменом. Лента, вышедшая на Netflix всего два месяца назад, сделала то, чего не удавалось никому за последние 45 лет: сразу три песни из саундтрека одновременно ворвались в топ-5 глобального чарта Billboard Hot 100.

Последний раз подобное случалось только в 1977 году после выхода культовой «Лихорадки субботнего вечера» с Джоном Траволтой.

Караоке-сеансы, автобусы и кассовый шторм

Интерес к мультфильму не просто растёт — он обретает формы массовой истерии. В США в августе вышла караоке-версия фильма, и зрители буквально сорвались с мест: за пару недель прокат принес проекту 18–20 миллионов долларов.

В Азии и Европе по улицам уже курсируют фирменные караоке-автобусы с песнями из фильма и встроенными экранами для подпевания на ходу.

Netflix лишился прошлого лидера

Четыре года подряд «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот держалось абсолютным чемпионом Netflix с 230,9 миллиона просмотров.

Но «Кей-поп-охотницы» за пару месяцев собрали уже почти 250 миллионов и официально стали новым рекордсменом. Даже поклонники боевиков признают: теперь «Красное уведомление» только на втором месте — и, похоже, ненадолго.

Сиквел уже в работе

По данным The Hollywood Reporter, Netflix и Sony обсуждают продолжение. Первая часть стоила стримингу 100 миллионов долларов плюс ещё 25 миллионов за права, и теперь все готовы повторить сделку. Судя по темпам, сиквел могут анонсировать уже в начале 2026 года.

Фэнтези, к-поп и успех формата

Сюжет мультфильма прост и безумен одновременно: девушки-айдолы, которые днём собирают стадионы с к-поп-хитами, ночью превращаются в охотниц на демонов и рубят мифических чудовищ под свет софитов. Сочетание музыки и фэнтези оказалось настолько мощным, что четыре трека из фильма одновременно вошли в топ-10 Billboard — случай беспрецедентный для анимации.

Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет.