Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

31 августа 2025 11:21
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Простенькая лента уже вписала себя в историю.

Анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов» стал культурным феноменом. Лента, вышедшая на Netflix всего два месяца назад, сделала то, чего не удавалось никому за последние 45 лет: сразу три песни из саундтрека одновременно ворвались в топ-5 глобального чарта Billboard Hot 100.

Последний раз подобное случалось только в 1977 году после выхода культовой «Лихорадки субботнего вечера» с Джоном Траволтой.

Караоке-сеансы, автобусы и кассовый шторм

Интерес к мультфильму не просто растёт — он обретает формы массовой истерии. В США в августе вышла караоке-версия фильма, и зрители буквально сорвались с мест: за пару недель прокат принес проекту 18–20 миллионов долларов.

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

В Азии и Европе по улицам уже курсируют фирменные караоке-автобусы с песнями из фильма и встроенными экранами для подпевания на ходу.

Netflix лишился прошлого лидера

Четыре года подряд «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот держалось абсолютным чемпионом Netflix с 230,9 миллиона просмотров.

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Но «Кей-поп-охотницы» за пару месяцев собрали уже почти 250 миллионов и официально стали новым рекордсменом. Даже поклонники боевиков признают: теперь «Красное уведомление» только на втором месте — и, похоже, ненадолго.

Сиквел уже в работе

По данным The Hollywood Reporter, Netflix и Sony обсуждают продолжение. Первая часть стоила стримингу 100 миллионов долларов плюс ещё 25 миллионов за права, и теперь все готовы повторить сделку. Судя по темпам, сиквел могут анонсировать уже в начале 2026 года.

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Фэнтези, к-поп и успех формата

Сюжет мультфильма прост и безумен одновременно: девушки-айдолы, которые днём собирают стадионы с к-поп-хитами, ночью превращаются в охотниц на демонов и рубят мифических чудовищ под свет софитов. Сочетание музыки и фэнтези оказалось настолько мощным, что четыре трека из фильма одновременно вошли в топ-10 Billboard — случай беспрецедентный для анимации.

Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку» К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку» Читать дальше 28 августа 2025
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд Читать дальше 31 августа 2025
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава» «Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава» Читать дальше 31 августа 2025
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация Читать дальше 28 августа 2025
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Читать дальше 28 августа 2025
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками» В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками» Читать дальше 28 августа 2025
Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис) Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис) Читать дальше 28 августа 2025
Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки? Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки? Читать дальше 27 августа 2025
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше