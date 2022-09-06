25 лет тюрьмы за рождение дочки: жуткая участь звезды из «Свадьбы в Малиновке»

Актрису Зою Федорову зрители хорошо знают по ролям в таких фильмах, как «Дружок» (1958), «Пропало лето» (1962) и «Свадьба в Малиновке» (1967). Но мало кто догадывается, как складывалась ее жизнь до этих звездных ролей. Известной она стала довольно рано — после съемок в картине «Подруги» в 1936 году. Из-за ареста отца в 1938 году по поддельному обвинению Зоя находилась под наблюдением НКВД, но более серьезных мер по отношению к ней не было принято.

В 1942 году актриса попала на выставку американского кино в столице, где познакомилась с зарубежным журналистом. Он ввел ее в свой круг общения. Вскоре Зоя повстречала заместителя главы морской секции американской военной миссии Джексона Тэйта, в которого влюбилась. Уже через несколько месяцев иностранец покинул Советский Союз по требованию правительства. Он и не подозревал, что Федорова в тот момент ждала от него ребенка.

Чтобы скрыть факт беременности от зарубежного гражданина, актриса вышла замуж за Александра Рязанова, который был готов признать родившуюся девочку своей. Но в НКВД этому не поверили. Дочери Зои не было и года, когда актрису арестовали по подозрению в шпионаже. Ее пытали, обливали кипятком и ломали пальцы. А в 1947 году актрисе вынесли обвинительный приговор — 25 лет тюрьмы. Вышла на свободу Федорова намного раньше, в 1955 году. Только тогда она впервые лично познакомилась со своей дочкой Викторией.