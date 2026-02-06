Оповещения от Киноафиши
Статьи 25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

6 февраля 2026 15:13
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

По мере просмотра понял, как вышла такая оказия.

Решил давеча пересмотреть легендарный сериал «Убойная сила», с удовольствием смотрел как Рогов изображал Коломбо, Плахов внедрялся к Боголепову и незаметно для себя дошел до финала второго сезона.

В нем то я и нашёл грубую ошибку, которую создатели проглядели. Речь о трехсерийной истории «Миссия выполнима». Помните, когда отравили олигарха и безутешная вдова оплатила перелет в США, чтобы найти виновных. Так вот.

Подполковник Сергей Егоров подставляет Максима Веригина, чтобы самому полететь в США. А генерал Максимов ему отказывает и в лоб бросает:

«У тебя же радикулит? Ты же из-за этого в Чечню не поехал, а тут Америка».

25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

Вот тут-то и закралась нестыковка, из-за которой я в моменте почесал лоб. На момент чеченской командировки ещё не было в помине — она начинается только в третьем сезоне, в арке «Предел прочности» (серии 1–4). Именно тогда Егоров, сославшись на радикулит, отказывается надолго задерживаться в Чечне, оставляет там Плахова, Рогова и Любимова — а потом и сам сваливает, бросив ребят разбираться с террористами.

Получается, генерал Максимов во втором сезоне ссылается на события, которые произойдут только в будущем. Видимо, сценарий писали и правили на ходу, еще не зная, как будет выстраиваться хронология.

Косвенное подтверждение — в том же третьем сезоне есть шутка Плахова в поезде: «А деньги, деньги куда тёща спрятала? Опять в трусы зашила?» — отсылка к поездке в Лос-Анджелес, которая была раньше.

Подтверждение своей теории о том, что сценаристы работали впопыхах я обнаружил просто изучив историю создания сериала. Второй сезон выходил с января по май 2001, третий выпустили в эфир уже в октябре 2001.

Следовательно, огромные арки были отсняты ранее, просто чеченскую компанию оперов решили отложить напотом. А моменты с ошибками проглядели на монтаже. От себя отмечу: хуже сериал от этого не стал, первые сезоны по сей день выглядят великолепно и смешно. А какие ляпы вы замечали?

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Написать отзыв
