25 лет пролетели словно миг: как выглядит могила Сорина, который ушел из жизни в самом расцвете сил

Солист «Иванушек International» и автор многих песен группы Игорь Сорин скончался в 1998 году. Молодой человек погиб по трагической случайности всего в 28 лет. Со дня смерти артиста прошло уже двадцать пять лет, но память о нем по-прежнему живет в сердцах фанатов.

Могила певца находится на Кузьминском кладбище. Первые месяцы она стала местом паломничества для поклонников и для поклонниц Игоря. Девушки заваливали монумент цветами. Но спустя четверть века это место выглядит так, будто не прошло и года.

Каждый день на месте захоронения артиста появляются свежие цветы. Люди приносят новые фотографии Сорина не смену выцветшим, зажигают свечи, оставляют апельсины и финики. По словам охранников кладбища, внимание к этому захоронению всегда повышено. У певца осталось множество фанатов, которые не забывают кумира и продолжают чтить его память не только в годовщину смерти.