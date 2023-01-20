25 лет после «Тестов для настоящих мужчин»: что стало с главной красоткой 90-х (фото)

Сейчас женщина может только мечтать о роли красавицы.

Актриса Эльвира Болгова ярко появилась в российском кинематографе. Она дебютировала в детективной драме «Тесты для настоящих мужчин» и полюбилась как зрителям, так и режиссерам.

Девушку с нежными чертами лица и пронзительным взглядом любила камера, поэтому вскоре она начала регулярно играть главных героинь в популярных телесериалах. Красавицу можно было увидеть в «Близнецах», «Моей большой армянской свадьбе» и «Офицерах». Со временем в карьере артистки наступила пауза, и она перестала появляться на экранах.

В этот период женщина решила освоить режиссерское мастерство, и, кажется, все прошло успешно. Она уже сняла свой первый короткометражный фильм «Голоса за окном».

Возможно, Эльвира решила работать вне света софитов, потому что сегодня ее внешность сложно назвать эталонной. Теперь без косметики и аккуратной прически она выглядит как старушка, хотя ей всего 47 лет.