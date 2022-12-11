25 лет назад изумили всю планету: что стало с первыми в мире семерняшками (фото)

Бобби и Кенни Маккой в конце 90-х прославились на всю Америку и весь мир. Дело в том, что Кенни вынашивала 7 детей, что стало первым подобным случаем в истории. Американка, несмотря на предупреждения врачей, решилась на роды и отдала все свои силы на воспитание наследников.

Сенсационная история мгновенно стала достоянием публики. Билл Клинтон, президент США, лично поздравил их с пополнением в семье и подарил большой дом, а телеведущая Опра Уинфри несколько раз упоминала Маккоев в своем шоу. Со временем же интерес к необычной семье пропал, и они погрузились в семейную жизнь.

Сегодня Маккои продолжают жить дружной семьей, как и 24 года назад. Все их дети нашли свое место в жизни. Многим удалось поступить в университет, а, например, Брендон решил стать военным. И даже Келси, которая родилась с весом в один килограмм, выросла полностью здоровой и мечтает стать профессиональной актрисой.

При этом наследники Маккоев остаются дружны между собой. Они прекрасно общаются и принимают новых родственников с распростертыми объятиями. Так, они тепло приняли в семью невесту Брендона, о которой все вместе заботятся, пока она ждет жениха с военных сборов. Маккои не скрывают, что жизнь в семье с таким большим количеством братьев и сестер была непростой, но они с теплотой вспоминают это время.