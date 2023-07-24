25 июля нервы сдадут даже у самых терпеливых: увы, этим знакам зодиака не повезет больше остальных

Второй день недели мало для кого будет счастливым.

Предстоящий вторник сложно назвать легким днем. Многочисленные сложности будут сопровождать большинство представителей знаков зодиака, а усложнять жизнь будут воспоминания о старых обидах и сильные эмоции. И справиться с этими испытаниями под силу лишь терпеливым и спокойным людям.

Близнецы

Первая половина дня сложится у Близнецов весьма успешно. Новые встречи, деловые предложения и приятные путешествия. После полудня могут начаться многочисленные сложности, а за их решением придется обращаться к давнему сопернику. Астрологи уверены: проблем в предстоящий вторник не избежать, но можно выбрать наименее тяжелый путь.

Весы

День будет наполнен встречами и переговорами. Однако далеко не все из них пройдут по сценарию. Весам стоит приготовиться к провалам и не переживать, если что-то идет не так, как они запланировали.

Водолей

Первая половина дня Водолеев будет весьма напряженной. Встречи и переговоры точно не будут удачными, вам не удастся прийти к компромиссу. Однако после обеда вас ждут хорошие новости и спокойствие.

Козерог

Астрологи рекомендуют Козерогам не торопиться. Не стоит брать на себя множество обязательств и дел, достаточно справиться лишь с одним. Вторая же половина дня пройдет более успешно, а новые знакомые оценят ваш креативный взгляд на вещи.

Лев

День сложится удачно для тех Львов, кому нужно будет проявить свою креативность. Необычные идеи будут литься ручьем. Но тем представителям знака, чей день будет связан с рутиной, пережить вторник будет весьма тяжело. Однообразие будет напрягать и нервировать, поэтому нередки конфликты с окружающими.

Дева

Природный оптимизм позволит Девам проявить себя. Новые знакомства пройдут успешно, и все окружающие будут в восторге от вашего жизненного настроя. При этом в первой половине дня вам не удастся закончить важные дела, однако уже после обеда свободного времени будет больше, что позволит разобраться со сложными задачами.

Рак

Ответственность Раков поможет им добиться успеха. Окружающие оценят вашу обязательность и исполнение все обещаний, поэтому в конце дня ваша репутация только улучшится.

Рыбы

Предстоящий вторник пройдет для Рыб весьма успешно. Представители этого знака проведут несколько приятных встреч, а многие договоренности непременно сбудутся. При этом некоторых Рыб ждут захватывающие приключения, о которых они уже давно мечтали.

Овен

Весь день Овны будут заняты многочисленными делами. И если до обеда все задачи решатся достаточно легко, то после обеда ваши силы кончатся достаточно быстро. Однако это не значит, что день нельзя будет назвать успешным.

Стрелец

Оптимизм и харизма помогут Стрельцам в этот вторник. Их жизненный настрой будет располагать всех новых знакомых, из-за этого встречи пройдут весьма успешно.

Телец

Мнительность Тельцов создаст им многочисленные сложности. Десятки обид, недосказанность и подозрительность могут настроить против вас даже самых близких друзей.

Скорпион

Представителям этого знака нужно рассчитывать только на свои силы. Чтобы добиться успеха, нужно контролировать свои эмоции, не поддаваться страстям и соблазнам. И только в этом случае Скорпионам удастся закончить вторник без больших потерь и разочарований.