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Киноафиша Статьи 25 000 000 просмотров за 5 дней: у свежего комедийного хита Netflix есть внезапный «двойник» в России — и он гораздо лучше

25 000 000 просмотров за 5 дней: у свежего комедийного хита Netflix есть внезапный «двойник» в России — и он гораздо лучше

24 июня 2025 16:40
25 000 000 просмотров за 5 дней: у свежего комедийного хита Netflix есть внезапный «двойник» в России — и он гораздо лучше

Юмор острее, рейтинги выше, главная героиня симпатичнее.

На Netflix комедия «Как бы беременна» с Эми Шумер всего за 5 дней в начале февраля набрала 25 миллионов просмотров и мгновенно возглавила мировой топ. По сюжету преподавательница Лэйни в одиночку переживает расставание и фейковую подругу своего бойфренда. В отчаянии она решает симулировать беременность — сначала ради внимания, потом ради любви. А в результате — попадает в комичную череду нелепых ситуаций.

Вот только шутки не сработали: на IMDb у фильма жалкие 4.9, а критики дружно назвали его «как бы смешным», «как бы драмеди», и «как бы фильмом». Неудачных шуток тут больше, чем подколов хотя бы «выше среднего», а под финал внезапно идет дождь — видимо, чтобы зритель смог спрятать свои слезы от разочарования.

25 000 000 просмотров за 5 дней: у свежего комедийного хита Netflix есть внезапный «двойник» в России — и он гораздо лучше

Но вот что действительно неожиданно: похожая история вышла в России — и получилась лучше.

Сериал «Что-то положительное» едва стартовал и сразу собрал высокие оценки: 8.2 на IMDb, пусть пока и от немногих зрителей. Здесь — тоже фейковая беременность, но вместо сорокалетней драмы с пафосом — остроумная подростковая история.

Главная героиня симулирует беременность ради внимания родителей и мальчика, в которого влюблена. Мама ведётся на поддельный тест, а сестра (Анастасия Красовская!) оказывается эскортницей. Все снято с юмором, живым языком, и даже мультяшными вставками, которые удивительно органично вживаются в общее настроение.

25 000 000 просмотров за 5 дней: у свежего комедийного хита Netflix есть внезапный «двойник» в России — и он гораздо лучше

Конечно, и тут есть условности — но сериал и не пытается быть реалистичным. Он честен: это не «Беременна в 16», это ирония над культурой жалости и жаждой внимания. Актриса Таисья Калинина — попадание в десятку, а формат «лайтового драмеди» работает куда лучше, чем вымученные гэги в Netflix-поделке.

Так что если вам «Как бы беременна» показалась «как бы фильмом», у нас есть альтернатива. И она даже не пытается быть хитом — просто работает честно.

Ранее мы писали: Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент

Фото: Кадр из фильма «Как бы беременна» (2025), сериала «Что-то положительное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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