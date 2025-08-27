25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»

Главный (и очень печальный) итог подсчетов: женщины в нашем кино все еще остаются на вторых ролях.

Когда речь заходит о самых кассовых актерах России, имя Александра Петрова приходит на ум сразу. Но кто возглавляет рейтинг среди актрис? Ответ может удивить.

Портал «Т—Ж» провел масштабное исследование, пересчитав сборы всех российских фильмов с 2004 года с поправкой на инфляцию. Результаты разрушают несколько стереотипов.

Актеры: безоговорочное лидерство Петрова и сила франшиз

На вершине рейтинга — Александр Петров с ошеломляющей суммой в 24,3 млрд рублей. Его карьера в большом кино началась позже многих (с 2015 года), но он практически всегда снимается в главных ролях в мегахитах: трилогии «Лед» и «Гоголь», «Текст».

Вслед за ним идет живая легенда — Константин Хабенский (24,2 млрд ₽). Его феноменальная сумма собрана за большее количество лет и проектов (34 фильма), включая культовые «Дозоры» и новогодние «Ёлки».

Топ-5 замыкают: 3. Сергей Светлаков (19,1 млрд ₽) — король комедии и ситкомов начала 2010-х («Ёлки», «Горько!»). 4. Сергей Гармаш (18,5 млрд ₽) — 46% его сборов принес один только «Чебурашка». 5. Милош Бикович (18 млрд ₽) — взлетел благодаря дилогии «Холоп» и фильмам «Лед» и «Вызов».

Ключевой вывод: рейтингом правят франшизы. Без «Богатырей», «Ёлок», «Льда» и «Холопов» список выглядел бы иначе.

Актрисы: неожиданная королева кассы

А вот среди актрис сюрпризов больше. Первое место занимает не какая-нибудь «хайповая звезда блокбастеров», а Елена Яковлева (15 млрд ₽).

Да, та самая Яковлева из «Интердевочки» и «Каменской». Ее сумма собрана в основном за счет роли Бабы Яги во франшизе «Последний богатырь» и нескольких частей «Ёлок». При этом фильмов с ее главной ролью в топе всего один — «Свет».

Второе место у Светланы Ходченковой (14,7 млрд ₽). В ее активе — «Волшебник Изумрудного города», «Викинг» и «Любовь в большом городе».

На третьем — Мария Миронова (11,8 млрд ₽). 80% этой суммы принесли два «Холопа», где она сыграла второстепенную роль.

Главный тренд: мужчины правят бал

Если объединить рейтинги, становится ясно: в российском кино главные кассовые роли до сих пор отдаются мужчинам.

Яковлева и Ходченкова в общем зачете заняли бы лишь 13-е и 15-е места. Соотношение главных ролей по гендерному признаку постепенно меняется (с 75/25 в нулевых до 60/40 сейчас), но дисбаланс все еще очевиден.

Так что Петров — закономерный король кассы. Но то, что его королевой стала Елена Яковлева, — самый приятный и неожиданный сюрприз этого рейтинга.

