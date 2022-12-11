24-летний аргентинец женился на подруге бабушки: через 24 дня все закончилось трагедией

Мир узнал имя аргентинца Рейнальдо Вавекче в 2007 году. Молодой парень отправился к алтарю под руку со своей возлюбленной Адельфой Вольпес. Пара вызвала шок у всех: 24-летнего мужчину в строгом костюме сопровождала 82-летняя пассия в роскошной шубе. После церемонии молодожены уехали в Рио-де-Жанейро.

Рейнальдо обвиняли в браке по расчету, ведь Вольпес владела неплохим состоянием. Однако он уверял, что действительно любит женщину. В 15 лет он остался без родителей, и его взяла на воспитание бабушка. Она держала его в строгости. Зато ее подруга Адельфа относилась к подростку доброжелательно. Вскоре Вавекче переехал к Вольпес, а затем сделал ей предложение.

Долго прожить в браке они не успели: уже через 24 дня Адельфа скончалась от инсульта. Богатым вдовцом Рейнальдо тоже не суждено было стать, ведь близкие родственники женщины отсудили все наследство. Он заявлял, что фактически остался на улице без денег и даже продавал вещи, чтобы заработать на еду.