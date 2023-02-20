24 года назад Овсиенко спасла мальчика из детдома: гляньте, что с ним стало (фото)

Усыновить Игоря Татьяна Овсиенко решилась в Пензе. Когда-то певица сама сдала своего ребенка по настоянию родителей в приют и не могла себе этого простить. Как сейчас поживает Игорь Дубовицкий, которому Овсиенко подарила вторую жизнь и вторую семью?

Изначально певица просто хотела помочь малышу, у которого нашли порок сердца. Оперировать детдомовца отказывались, и Татьяна отвезла его в Москву. А после просто не захотела расставаться с ним. Муж певицы Владимир Дубовицкий воспринял ее решение спокойно, но без особого энтузиазма. А во время развода еще и выложил всю правду об усыновлении самому Игорю.

Сегодня Игорь Дубовицкий живет у отчима в США. Внешние данные пасынка певицы впечатляют. Хорошо сложенный загорелый брюнет с волевым подбородком, в Америке он женился на бразильянке и родил здорового сына — Алекса.

Игорь свою биологическую мать не искал: ему сложно представить себе кого-то другого на месте такой мамы, как Овсиенко. Да и зачем. Татьяна Овсиенко стала не только бабушкой, но и крестной для внука. После развода с Владимиром Дубовицким она нашла свое счастье в союзе с бизнесменом Александром Меркуловым.