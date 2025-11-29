Меню
Киноафиша Статьи 230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире

29 ноября 2025 17:38
Вызывает негатив и у обычных зрителей, и у критиков.

Когда фильм с тремя суперзвездами собирает 230 миллионов часов просмотров, но не может преодолеть порог в 40% на Rotten Tomatoes — это не успех, а диагноз. «Красное уведомление» — идеальный пример того, как гигантский бюджет и харизматичные актеры маскируют полное банкротство идей.

О чем шпионский боевик

Сценарий этой картины словно собран из обрезков других блокбастеров: здесь есть побег из русской тюрьмы, пародирующий «Миссию невыполнимую», погони в стиле «Форсажа» и головоломки, которые стыдно даже сравнивать с «Индианой Джонсом».

Но главное преступление — не вторичность, а то, как бездарно склеены эти элементы. Персонажи меняют мотивацию по три раза за сцену, золотые яйца Клеопатры подменяются, а российская тюрьма строгого режима оказывается проходным двором, где можно воровать пропуска у охранников.

Что еще раздражает зрителей по всему миру

Особенно горько наблюдать, как три харизматичных актера превращаются в пародии на самих себя. Рейнольдс отыгрывает своего Дэдпула, но без сверхспособностей, Джонсон ходит с одинаковым выражением (лицом человека, подсчитывающего гонорар), а Гадот просто выглядит коварно и обольстительно, без претензии на актерскую игру.

Их персонажи лишены не только глубины, но и элементарной логики: за первые полчаса фильма герои предают друг друга столько раз, что это могло бы стать сюжетом для психологической драмы, но здесь это просто дешевый способ удлинить хронометраж. И зрители это терпеть не могут.

Объективные показатели красноречиво свидетельствуют о творческом провале: разгромные оценки критиков (34% на Rotten Tomatoes и унизительные 34 балла из 100 на Metacritic в момент выхода) соседствуют с относительно скромными зрительскими оценками (6.6 на Кинопоиске и 6.3 на IMDb), что для проекта с таким бюджетом и звездным составом выглядит настоящим приговором.

Тот факт, что Netflix уже заказал два сиквела, доказывает: стримингу важнее цифры просмотров, чем качество контента и зрительский отклик. «Красное уведомление» — не фильм, а продукт, собранный по маркетинговым лекалам.

У каждого больше 130 миллионов просмотров: 10 главных хитов Netflix прямо сейчас — вне всякой конкуренции.

Фото: Кадр из фильма «Красное уведомление» (2021)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
