Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

9 декабря 2025 08:27
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

Круче оказались лишь «Кейпоп-охотницы на демонов». 

В мире стриминга, где успех измеряется в миллионах просмотров за первые дни, Netflix регулярно публикует свои рейтинги. Верхушку этого хит-парада обычно занимают проекты, которые становятся культурным феноменом: например, мульт «Кейпоп-охотницы на демонов», ставший номером 1 на платформе, собрав 325.1 млн просмотров (показатели учитываются в течение 91 дня после премьеры).

Однако прямо под ним в топе прочно обосновался фильм-парадокс. Это «Красное уведомление» – криминальная комедия с бюджетом в $160 млн, собравшая 230,9 млн просмотров и занявшая вторую строчку в истории сервиса.

Казалось бы, абсолютный триумф. Но если у «Охотниц» вполне неплохой рейтинг (7.8 на КП и 7.5 на IMDb), то здесь всё иначе. Зрительский рейтинг фильма на «Кинопоиске» остановился на скромных 6.6 балла, а на IMDb – на 6.3.

Отзывы тоже полны разочарования. И это при звёздном составе, который должен был гарантировать успех: Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. В чём же причина такого разрыва между популярностью и признанием?

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

Блестящий каст и «проходной» сюжет

Сюжет фильма – классическая афера в духе «Одиннадцати друзей Оушена», но лишённая былой изобретательности. Агент ФБР (Джонсон) пытается поймать вора-виртуоза (Рейнольдс), чтобы с его помощью выйти на ещё более неуловимую авантюристку по прозвищу Ладья (Гадот).

Их цель – три легендарных яйца Клеопатры. Так что формула «соперники вынуждены работать вместе» использована здесь без намёка на свежесть. Отсюда и основная претензия зрителей и критиков – абсолютная предсказуемость и вторичность. Фильм словно собран из заимствованных клише жанра, не предлагая ни одного оригинального поворота.

«Весь фильм строится на стереотипах, поэтому представить, что будет происходить в каждой точке этого произведения искушенному зрителю труда не составит»,

«Сюжет банален и не интересен, твисты предсказуемы, местами нелогичны... Позиционируется как комедия, но комедии вы здесь не увидите», – отмечают в сети.

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

Неудачный юмор и павильонная география

Юмор, который должен был держаться на харизме и импровизациях Рейнольдса, часто оказывается плоским и однообразным. Шутки строятся на одном и том же приёме, а химия между звёздами, несмотря на их личные старания, не высекает обещанных искр.

Визуально проект также вызвал вопросы. При заявленных масштабах (Рим, тропический остров, русская тюрьма) многие сцены сняты явно в павильоне, что лишает историю ощущения настоящего приключения. Локации, которые должны удивлять, выглядят искусственно.

«Большая часть съемок — это павильоны и это видно. "Красное уведомление" можно смотреть "одним глазом", параллельно занимаясь домашними делами», – неутешительно заключают пользователи.

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

Итог: успех алгоритма, а не искусства

«Красное уведомление» – это идеальный продукт эпохи алгоритмического потребления. Netflix вложил огромные деньги в самое надёжное: безупречно узнаваемые лица, проверенную жанровую формулу и агрессивную рекламу.

Алгоритм сервиса успешно рекомендовал его миллионам подписчиков, что и обеспечило феноменальные цифры просмотра. Однако фильму не хватило души, остроумия и свежей идеи, чтобы превратиться из «проходного развлечения» в любимую зрителями классику.

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

Как резюмируют многие:

«Netflix не жалеет денег на гонорары артистам, что касается остального – и так сойдет».

Парадокс «Красного уведомления» в том, что его кассовый успех уже гарантировал сиквел, подтверждая простую истину: в современном стриминге иногда важнее быть просмотренным, чем хорошим.

Ранее мы писали: Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент

Фото: Кадр из фильма «Красное уведомление» (2021), «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Читать дальше 9 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше