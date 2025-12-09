230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

В мире стриминга, где успех измеряется в миллионах просмотров за первые дни, Netflix регулярно публикует свои рейтинги. Верхушку этого хит-парада обычно занимают проекты, которые становятся культурным феноменом: например, мульт «Кейпоп-охотницы на демонов», ставший номером 1 на платформе, собрав 325.1 млн просмотров (показатели учитываются в течение 91 дня после премьеры).

Однако прямо под ним в топе прочно обосновался фильм-парадокс. Это «Красное уведомление» – криминальная комедия с бюджетом в $160 млн, собравшая 230,9 млн просмотров и занявшая вторую строчку в истории сервиса.

Казалось бы, абсолютный триумф. Но если у «Охотниц» вполне неплохой рейтинг (7.8 на КП и 7.5 на IMDb), то здесь всё иначе. Зрительский рейтинг фильма на «Кинопоиске» остановился на скромных 6.6 балла, а на IMDb – на 6.3.

Отзывы тоже полны разочарования. И это при звёздном составе, который должен был гарантировать успех: Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. В чём же причина такого разрыва между популярностью и признанием?

Блестящий каст и «проходной» сюжет

Сюжет фильма – классическая афера в духе «Одиннадцати друзей Оушена», но лишённая былой изобретательности. Агент ФБР (Джонсон) пытается поймать вора-виртуоза (Рейнольдс), чтобы с его помощью выйти на ещё более неуловимую авантюристку по прозвищу Ладья (Гадот).

Их цель – три легендарных яйца Клеопатры. Так что формула «соперники вынуждены работать вместе» использована здесь без намёка на свежесть. Отсюда и основная претензия зрителей и критиков – абсолютная предсказуемость и вторичность. Фильм словно собран из заимствованных клише жанра, не предлагая ни одного оригинального поворота.

«Весь фильм строится на стереотипах, поэтому представить, что будет происходить в каждой точке этого произведения искушенному зрителю труда не составит»,

«Сюжет банален и не интересен, твисты предсказуемы, местами нелогичны... Позиционируется как комедия, но комедии вы здесь не увидите», – отмечают в сети.

Неудачный юмор и павильонная география

Юмор, который должен был держаться на харизме и импровизациях Рейнольдса, часто оказывается плоским и однообразным. Шутки строятся на одном и том же приёме, а химия между звёздами, несмотря на их личные старания, не высекает обещанных искр.

Визуально проект также вызвал вопросы. При заявленных масштабах (Рим, тропический остров, русская тюрьма) многие сцены сняты явно в павильоне, что лишает историю ощущения настоящего приключения. Локации, которые должны удивлять, выглядят искусственно.

«Большая часть съемок — это павильоны и это видно. "Красное уведомление" можно смотреть "одним глазом", параллельно занимаясь домашними делами», – неутешительно заключают пользователи.

Итог: успех алгоритма, а не искусства

«Красное уведомление» – это идеальный продукт эпохи алгоритмического потребления. Netflix вложил огромные деньги в самое надёжное: безупречно узнаваемые лица, проверенную жанровую формулу и агрессивную рекламу.

Алгоритм сервиса успешно рекомендовал его миллионам подписчиков, что и обеспечило феноменальные цифры просмотра. Однако фильму не хватило души, остроумия и свежей идеи, чтобы превратиться из «проходного развлечения» в любимую зрителями классику.

Как резюмируют многие:

«Netflix не жалеет денег на гонорары артистам, что касается остального – и так сойдет».

Парадокс «Красного уведомления» в том, что его кассовый успех уже гарантировал сиквел, подтверждая простую истину: в современном стриминге иногда важнее быть просмотренным, чем хорошим.

Ранее мы писали: Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент