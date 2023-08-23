23 августа начался ретроградный Меркурий: астрологи подготовили совет для каждого знака зодиака

Несколько раз в год жители планеты переживают непростой период — ретроградный Меркурий. Очередной такой этап начался 23 августа, и чтобы пройти его безболезненно, стоит прислушаться к советам звезд.

Овен

Атмосфера на работе будет крайне напряженной. Недопонимание с коллегами может возникать по пустяковым поводам — наберитесь терпения. Второй тревожный аспект касается общения с медиками. Неурядицы могут возникнуть даже с записью к врачу, кроме того, крайне высока вероятность постановки ошибочного диагноза.

Телец

У вас возникнут проблемы с общением с детьми — как своими, так и чужими. Контакт со второй половинкой также будет затруднен. Чтобы переждать бурю, главное — не срываться на негативные эмоции и найти в себе силы проявить ангельское терпение.

Близнецы

Сейчас не время для покупки или продажи новой недвижимости — сделку лучше отложить на более подходящий период. Не забывайте о близких. Позвоните родителям или зайдите к ним в гости: они в этом нуждаются.

Рак

Откажитесь от посещения людных мест — вам лучше на время стать домоседом. Будьте аккуратны в общении с братьями и сестрами — слишком высок риск нарваться на конфликт. В учебе дела пойдут медленно и тяжело, но не забывайте, что это временно.

Лев

Подготовьтесь к проблемам с финансами. Задержка платежей, бумажная волокита — все вопросы, связанные с денежными потоками, будут затормаживаться. Звезды советуют не паниковать и проявить терпение. Держите в голове мысль о том, что награда не за горами.

Дева

Ваша красноречивость на время куда-то улетучится. Вы можете почувствовать себя лишним в привычной обстановке. Не поддавайтесь негативным эмоциям. Лучше уделите время самопознанию и саморазвитию.

Весы

Вами овладеет рефлексия и сомнения в правильности собственных решений. Чтобы не усугубить ситуацию, не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. Поход к психологу заметно улучшит ваше состояние.

Скорпион

Общение с друзьями будет приносить не удовольствие, а проблемы. Единомышленников вокруг вас заметно поубавится, и вам может показаться, что вы зашли в тупик. Не воспринимайте болезненно свои неудачи: то, что не получилось сегодня, получится завтра.

Стрелец

Избегайте контактов с начальством или органами власти. Если вы ищете работу, сейчас не время посещать собеседования. Лучше обратить внимание на деловые предложения, которые вы получили ранее.

Козерог

Поездки на дальние расстояния лучше отложить, но если это невозможно, то проявите особенную осторожность. Будьте деликатны в общении с теми, кто выше вас по должности. Постарайтесь не испортить отношения с авторитетными людьми.

Водолей

Воздержитесь от любого риска и экстрима. Избегайте вложений в новые проекты — ничего дельного из них не выйдет. Направьте свои силы на решение старых проблем — это принесет гораздо больше пользы.

Рыбы

Прошлые ссоры и обиды в отношениях со второй половиной дадут о себе знать. Сохраняйте холодный рассудок, тогда серьезного конфликта удастся избежать. Также будут затруднены юридические процессы — рассчитывать на быстрое решение проблем не стоит.