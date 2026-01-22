Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи 23 000 000 зрителей не могут ошибаться: чарты Netflix взорвал немецкий детектив-«фастфуд» — о пропавшем ребенке и злых американцах

22 января 2026 23:40
Кадр из фильма «Вне юрисдикции»

И не дайте средним рейтингам ввести себя в заблуждение.

На Netflix внезапно выстрелил немецкий фильм «Вне юрисдикции» (Exterritorial) — за первую неделю его посмотрели почти 24 миллиона зрителей. Рейтинг скромный (6.1 на Кинопоиске), но, как говорят пользователи, это просто «детектив на разок» — приличный, динамичный, но не слишком глубокий.

Главную героиню Сару Вульф, бывшую солдатку спецназа, играет Жанна Гурсо — и, по мнению обозревателей с IMDb, именно она вытягивает фильм. По сюжету Сара приходит с шестилетним сыном в американское консульство во Франкфурте за визой, но ребенок исчезает прямо на охраняемой территории.

Немецкая полиция помочь не может — консульство вне юрисдикции, а сотрудники ведомства вдруг делают вид, что мальчика вообще не было. Дальше — дело техники: погони, драки, заговор, грязные дела сотрудников, старые армейские раны, и много вопросов без ответа. Кто-то сравнивает фильм с «Крепким орешком», только вместо небоскреба — дипломатическая миссия, а вместо террористов — охрана и загадочные чиновники.

Что радует — героиня не превращается в супергероя. Она действительно получает по шее, чудом спасается, не всегда побеждает. В экшене есть динамика, много движения, кровь и немного реализма. Что огорчает — предсказуемость, клише и некоторая наивность сюжета (например, компьютеры без паролей, слишком удачные совпадения и «злодеи», забывающие про камеры).

В целом, «Вне юрисдикции» идеально подходит для вечера, когда хочется включить что-то бодрое и отключить мозг.

Ранее мы писали: 132 комнаты, 157 подозреваемых, 1 труп: свежий детектив Netflix об убийстве в Белом доме оказался идеальной заменой «Достать ножи»

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Вне юрисдикции» (2025)
Алексей Плеткин
