21-й век, а рабство процветает: горькую правду о КВН устали замалчивать

«Клуб веселых и находчивых» существует уже не один десяток лет. Проект вырастил десятки талантливых комиков, которых знают не только в России, но и за ее пределами. Но далеко не все поклонники шоу могут представить, на что приходится идти юмористам, чтобы прославиться.

По словам Михаила Галустяна, который начинал свою карьеру как раз в КВН, участники шоу не получают зарплату за свое участие. Все выступления проходят совершенно бесплатно, даже если команда уже успела прославиться на всю страну.

«В КВН не платили. Для людей, которые хотят, чтобы их творчество увидели, это возможность», — рассказал Галустян в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Юморист не скрывает, что именно отсутствие гонораров заставляет многих его коллег открывать собственные шоу. И одна из причин появления Comedy Club как раз и заключается в желании заработать на жизнь.