21-летняя девушка выиграла миллион в «Поле чудес»: принесли ли ей деньги счастье

Более 10 лет назад Дарья Зетрина совершила невозможное — «отняла» миллион у Леонида Якубовича. 22-летняя на тот момент девушка сорвала джекпот в капитал-шоу «Поле чудес». Правда, не поверила своему счастью.

Победительница была уверена, что миллион ей собираются вручить показательно и для рекламы, а реальных денег ей совершенно точно не видать. Каково же было удивление Дарьи, когда ей на карту «упали» заветные деньги. Правда, не весь миллион, а лишь 680 тысяч рублей из-за российской системы налогообложения (не из-за махинаций организаторов шоу).

Применима ли к Зетриной расхожая фраза о том, что легкие деньги не приносят счастья? Нет. Выигранные деньги девушка вложила в открытие собственной арт-студии, а затем встретила там своего возлюбленного, впоследствии ставшего мужем. Сейчас финалистка «Поля чудес» счастлива как никогда, а за свой успех благодарна популярной передаче. Об этом пишет Veasy.