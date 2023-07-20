21 июля начнется с неприятных сюрпризов сразу для нескольких знаков зодиака, но есть и хорошие новости

В начале дня с вами могут происходить необъяснимые вещи. Все пойдет не по плану, но отчаиваться не стоит. Среди непредвиденных событий могут быть и вполне приятные.

Овен

Не паникуйте, что бы ни случилось. Вместо того, чтобы тщетно пытаться изменить ситуацию, отпустите все на самотек. Важные дела стоит отложить на потом, а в поездках сохранять бдительность и осторожность.

Телец

Окружающие так и норовят влезть в ваши дела. Сохраняйте спокойствие и не усугубляйте конфликты. Смена обстановки будет отличным решением. Новые впечатления обещают быть приятными и пойдут вам на пользу.

Близнецы

Это идеальный день, чтобы отдохнуть. Смело заводите новые знакомства — получите много приятных эмоций и полезных контактов. А тем, кому придется работать, не стоит огорчаться. Дела пойдут как по маслу.

Рак

Вас можно назвать везунчиком. Готовьтесь к приятным сюрпризам — все будет даже лучше, чем вы ожидали. Вы можете выиграть в лотерею или получить ценный подарок. А шоппинг будет удачным как никогда.

Лев

Серьезные проблемы обойдут вас стороной, но мелких неприятностей избежать не получится. Не ведитесь на провокации, не принимайте важных решений и не совершайте крупных покупок. В семье возможны конфликты, поэтому наберитесь терпения.

Дева

Вам наконец-то удастся решить старые проблемы, которые не давали покоя. Оказавшись в сложной ситуации, вы сможете найти неожиданный выход. Восхищение со стороны окружающих вам обеспечено.

Весы

Вам придется выполнять обещания, о которых вы успели забыть. Подходящий день для общения по душам с самыми близкими. Вы поймете, в чем были не правы, и сделаете немало полезных выводов на будущее.

Скорпион

Вам придется отстаивать свои границы и защищать интересы. Постарайтесь сделать это деликатно. Вы можете оказаться в неприятной ситуации, поскольку день пойдет не так, как вы рассчитывали. Избегайте сплетников.

Стрелец

День разочарований и неприятных сюрпризов. Главное — не делать поспешных выводов и поменьше доверять людям. Рассчитывать на помощь от друзей не стоит: она придет откуда не ждали.

Козерог

На вашей стороне окажутся люди, от которых вы этого совсем не ожидали. Тот, кто еще вчера был врагом, может стать вашим другом. Настал подходящий период, чтобы строить смелые планы на будущее.

Водолей

Не игнорируйте советы старых знакомых. Вам придется вспомнить о событиях из прошлого, которые вы давно мечтаете вычеркнуть из своей памяти. Главное — сохранять спокойствие и не расслабляться.

Рыбы

День обещает быть благоприятным во всех отношениях. За что бы вы ни взялись — все получится. Смело доверяйте своей интуиции и не бойтесь идти на риск. Незапланированные поездки и новые знакомства принесут вам массу положительных эмоций.