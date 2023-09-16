21 год спустя: как живет и выглядит Шульгин, от которого избитая Валерия сбежала с детьми

Александр Шульгин — один из самых крупных российских продюсеров. Именно он открыл миру певицу Валерию. История сотрудничества с исполнительницей закончилась печально. Композитор женился на своей подопечной, но оказался настоящим домашним тираном.

Шульгин писал для жены хиты, придумал ей яркий псевдоним вместо настоящего имени Алла и сделал исполнительницу знаменитой. Но дома он оказался очень жесток. Александр плохо обращался и с женой, и с тремя их детьми, нередко поднимал руку на певицу. Не выдержав такого обращения, Валерия забрала детей и сбежала от продюсера.

Сегодня женщина счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, а ее бывший муж так и не нашел личное счастье. Известно, что за прошедшие годы Шульгин не был больше женат. С детьми он также контакт не поддерживает: те помнят жестокое обращение родителя и теплых чувств к нему не питают. Александр окончил институт богословия и проводит все время за работой. В отличие от красавицы Валерии, он сильно постарел с годами и вряд ли привлечет внимание другой юной звезды.