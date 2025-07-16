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Киноафиша Статьи 21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала

21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала

16 июля 2025 21:01
21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала

Не все проекты Кинга были успешными.

Стивен Кинг и хоррор — союз, проверенный десятилетиями. Но даже у признанных мастеров случаются промахи. В 2004 году на телеканале ABC вышел сериал «Королевский госпиталь», и, несмотря на громкое имя в титрах и атмосферу, пропитанную мистикой, он оказался настоящим провалом.

Где-то между «Сиянием» и «Скорой помощью»

Идея сериала родилась на стыке двух мощных источников вдохновения: датского «Королевства» Ларса фон Триера и любви Кинга к мрачным историям с привидениями. В центре сюжета — современная больница, построенная на пепелище текстильной фабрики, сгоревшей при загадочных обстоятельствах ещё в XIX веке. Погибли дети, и, как водится у Кинга, это стало причиной нескончаемых паранормальных явлений.

Лифт застревает без причины, скорая помощь ездит сама по себе, а землетрясения происходят исключительно внутри здания. Среди потусторонних обитателей — призрак девочки Мэри и её странный спутник Антубис, похожий на муравьеда с функциями проводника между мирами.

21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала

Мистика, пациенты и провал

Главный герой — художник Питер Рикман, который после аварии оказывается в коме и вдруг начинает видеть духов. К нему присоединяется миссис Друс — пациентка, регулярно «лечащаяся» в клинике, но на деле пытающаяся распутать мистическую головоломку. Есть и врачи: один — честный, но бессильный, другой — надменный хирург с комплексом Бога. Всё как в лучших традициях Кинга.

21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала

Но несмотря на интересный задел, сериал не справился с задачей. Тональные скачки — от жутких сцен до комичных диалогов — и затянутый темп быстро отбили у зрителей интерес. Первый эпизод показал хорошие рейтинги, но дальше цифры стремительно упали: от 5.5 до 1.0. ABC не стала терпеть и закрыла проект после первого же сезона.

Сам Кинг позже объяснял: причина не в отсутствии идеи, а в непредсказуемости телевидения. Иногда даже крепкий сценарий, звёздный состав и полная свобода не спасают от неудачи.

А здесь мы писали про пять потрясающих сериалов с провальными концовками.

Фото: Legion-Media
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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