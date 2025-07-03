21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

Звучит как шутка, но нет: документалка «Trainwreck: Poop Cruise» («Катастрофа: Фекальный круиз» звучит менее смешно) собрала рекордные 21,1 миллиона просмотров всего за шесть дней. На Rotten Tomatoes у фильма бодрые 80%, а публика, похоже, и смеётся, и морщится одновременно.

Вонючий ад посреди бескрайнего моря

Если кратко, история такова. В 2013 году лайнер Carnival Triumph (иронично переименованный позже в Carnival Sunrise) отправился в беззаботное четырёхдневное плавание по Мексиканскому заливу — и буквально утонул в собственном комфорте. А точнее, в том, что от комфорта осталось после пожара в машинном отделении.

Электричество вырубилось, вентиляция с кондиционерами встала, туалеты — тоже. На борту 4,200 человек. Тропическая жара. Воды — по пояс. Но совсем не той, в которой хочется купаться.

Сломанные унитазы быстро превратили 13-палубный «небоскрёб на боку» в дрейфующую туалетную катастрофу. Пассажирам выдали красные био-пакеты для «больших дел» и велели складировать их прямо в коридорах. Для «малых дел» предлагалось использовать душевые. Слово «гигиена» кануло в канализацию — вместе с канализацией.

Как «Сияние», но без крови

Документалка выжимает из этой истории максимум иронии. Тут и кадры новостей десятилетней давности (куда ж без них — такие заголовки хлебом не корми), и рассказы выживших — потрясённых до сих пор.

Кто-то шутит про «туалетную лазанью» из унитазов (что бы это ни было), кто-то до сих пор бледнеет при словах «бесплатный бар» (он, кстати, был — и да, это лишь усугубило последствия). А кто-то откровенно проводит параллели с классикой ужасов — «Сиянием» и той самой сценой у лифта. Только там был поток крови, а тут — ну вы поняли.

Режиссёры делают акцент не просто на трэше ради трэша. «Фекальный круиз» внезапно оказывается ещё и социальным памфлетом: капитализм обещает рай на воде — а при первой поломке превращает его в кошмар. Чем не аллегория?

Контракт, которым Carnival страхуется от всего на свете, адвокаты, которые вылавливают компенсацию только под нажимом прессы, и счастливые «туристы с соседнего лайнера», которые весело фоткают бедолаг, застрявших в аду — вот вам и модель общества в миниатюре.

Ещё одна пронзительная грань — контраст привилегий. Для большинства пассажиров стоять в очереди за ужином с био-пакетом — невыносимый ад. А для миллиардов людей в бедных странах — суровая норма: отсутствие санитарии, воды и элементарного права на комфорт.

Эмигранты из Восточной Европы, служившие на лайнере, вспоминают: «У нас такое бывало…» — и в глазах американцев это звучит как байка из параллельной реальности.

60 минут под одеялом — и спасибо

Самое удивительное, что вся эта антисанитария длится на экране меньше часа. Авторы не растягивают «аромат» на два сезона, не погружают в фекалии больше, чем надо, — и за это им спасибо. Зритель успевает и поохать, и пофыркать, и всерьёз задуматься: а точно ли этот «рай на воде» так уж далёк от нашей повседневности?

Не шутка, а диагноз

Над «Фекальным круизом» смеются не потому, что любят шутки ниже ватерлинии. Этот док — живой пример того, как маленькая трещина в хрустальном замке моментально превращает его в затхлый подвал.

И если вы ещё не пересматривали условия «гарантированного сервиса» перед следующим отпуском — самое время заглянуть в сноски. Вдруг там тоже мелко написано, что вы ничего не должны требовать, даже если вдруг вся ваша каюта превратится в плавучий биотуалет.

Кто бы мог подумать, что иногда самая страшный хоррор начинается не с монстров под кроватью, а с «отключённого» унитаза.

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