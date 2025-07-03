Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

3 июля 2025 14:15
21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

В кои-то веки сортирный юмор — это не метафора.

Звучит как шутка, но нет: документалка «Trainwreck: Poop Cruise» («Катастрофа: Фекальный круиз» звучит менее смешно) собрала рекордные 21,1 миллиона просмотров всего за шесть дней. На Rotten Tomatoes у фильма бодрые 80%, а публика, похоже, и смеётся, и морщится одновременно.

Вонючий ад посреди бескрайнего моря

Если кратко, история такова. В 2013 году лайнер Carnival Triumph (иронично переименованный позже в Carnival Sunrise) отправился в беззаботное четырёхдневное плавание по Мексиканскому заливу — и буквально утонул в собственном комфорте. А точнее, в том, что от комфорта осталось после пожара в машинном отделении.

Электричество вырубилось, вентиляция с кондиционерами встала, туалеты — тоже. На борту 4,200 человек. Тропическая жара. Воды — по пояс. Но совсем не той, в которой хочется купаться.

21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

Сломанные унитазы быстро превратили 13-палубный «небоскрёб на боку» в дрейфующую туалетную катастрофу. Пассажирам выдали красные био-пакеты для «больших дел» и велели складировать их прямо в коридорах. Для «малых дел» предлагалось использовать душевые. Слово «гигиена» кануло в канализацию — вместе с канализацией.

Как «Сияние», но без крови

Документалка выжимает из этой истории максимум иронии. Тут и кадры новостей десятилетней давности (куда ж без них — такие заголовки хлебом не корми), и рассказы выживших — потрясённых до сих пор.

Кто-то шутит про «туалетную лазанью» из унитазов (что бы это ни было), кто-то до сих пор бледнеет при словах «бесплатный бар» (он, кстати, был — и да, это лишь усугубило последствия). А кто-то откровенно проводит параллели с классикой ужасов — «Сиянием» и той самой сценой у лифта. Только там был поток крови, а тут — ну вы поняли.

Режиссёры делают акцент не просто на трэше ради трэша. «Фекальный круиз» внезапно оказывается ещё и социальным памфлетом: капитализм обещает рай на воде — а при первой поломке превращает его в кошмар. Чем не аллегория?

Контракт, которым Carnival страхуется от всего на свете, адвокаты, которые вылавливают компенсацию только под нажимом прессы, и счастливые «туристы с соседнего лайнера», которые весело фоткают бедолаг, застрявших в аду — вот вам и модель общества в миниатюре.

21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

Ещё одна пронзительная грань — контраст привилегий. Для большинства пассажиров стоять в очереди за ужином с био-пакетом — невыносимый ад. А для миллиардов людей в бедных странах — суровая норма: отсутствие санитарии, воды и элементарного права на комфорт.

Эмигранты из Восточной Европы, служившие на лайнере, вспоминают: «У нас такое бывало…» — и в глазах американцев это звучит как байка из параллельной реальности.

60 минут под одеялом — и спасибо

Самое удивительное, что вся эта антисанитария длится на экране меньше часа. Авторы не растягивают «аромат» на два сезона, не погружают в фекалии больше, чем надо, — и за это им спасибо. Зритель успевает и поохать, и пофыркать, и всерьёз задуматься: а точно ли этот «рай на воде» так уж далёк от нашей повседневности?

21 000 000 зрителей за 6 дней: самая «туалетная» премьера Netflix установила уникальный рекорд — люди хохочут и брезгливо морщатся

Не шутка, а диагноз

Над «Фекальным круизом» смеются не потому, что любят шутки ниже ватерлинии. Этот док — живой пример того, как маленькая трещина в хрустальном замке моментально превращает его в затхлый подвал.

И если вы ещё не пересматривали условия «гарантированного сервиса» перед следующим отпуском — самое время заглянуть в сноски. Вдруг там тоже мелко написано, что вы ничего не должны требовать, даже если вдруг вся ваша каюта превратится в плавучий биотуалет.

Кто бы мог подумать, что иногда самая страшный хоррор начинается не с монстров под кроватью, а с «отключённого» унитаза.

Ранее мы писали: «Подросток начал рефлексировать»: в каком возрасте смотреть «Игру в кальмара» опаснее всего — не только из-за обилия крови

Фото: Кадры из фильма «Катастрофа: Фекальный круиз» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше