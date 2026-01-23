Оповещения от Киноафиши
В 2026-м я особенно жду эти 10 фильмов: собрала их вместе и указала даты выхода – теперь и вы ничего не пропустите

23 января 2026 21:44
Сохраняйте себе, чтобы быть в курсе всех премьер.

Наступивший год в плане кино выглядит невероятно многообещающим, потому что в прокат наконец выйдут фильмы, о которых поклонники мечтали годами. Кажется, что все крупные студии приберегли свои главные проекты именно к этому моменту.

Нас ждёт приятное разнообразие, ведь списке премьер есть и масштабные фантастические саги, и глубокие драмы, и новые главы всеми любимых франшиз. Так что каждый, независимо от вкуса, найдет для себя что-то по-настоящему интересное.

Особенно радуют экранизации – любимые книги и культовые видеоигры наконец получат шанс блеснуть на большом экране. Режиссёры постараются дать им новую жизнь и современное звучание.

Ну, а центре внимания, как всегда, будут герои. Мы снова встретимся с давно знакомыми супергероями, узнаем истории великих музыкантов и увидим, как оживут персонажи древних легенд.

Чтобы вам было легче сориентироваться в этом многообразии, ловите наглядную подборку. В ней – десять самых обсуждаемых фильмов года, от которых фанаты ждут настоящего чуда.

Время познакомиться с ними поближе!

Фото: Кадры из фильмов «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026), «Грозовой Перевал» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
