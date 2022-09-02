200 операций на лице из-за отказа: как отомстили гордой «Мисс очарование»

В 1998 году на черноморском побережье состоялся конкурс красоты «Мисс Сочи». 17-летняя Элеонора Кондратюк не получила главный приз, но высокую и хрупкую девушку наградили титулом «Мисс очарование». Белокурыми локонами и очаровательной улыбкой она действительно притягивала к себе внимание. И внешность сыграла против нее: в Элеонору влюбился криминальный авторитет Рубен Григорян. Он ходил за моделью буквально по пятам, но гордая девушка неизменно отвечала ему отказом. За это она и поплатилась.

В 1999 году в жизни Элеоноры случилась трагедия. Когда она прогуливалась с подругой, к ним подбежал неизвестный мужчина и плеснул в лицо девушки из банки с кислотой. Модель получила сильнейшие ожоги: едкая жидкость залила лицо, плечи, грудь, проникла в пищевод и желудок. Девушку тут же госпитализировали, но первые дни врачи держали Кондратюк только на обезболивающих препаратах. Процесс разъедания никак не останавливался, поэтому операции делать было невозможно.

«Невыносимая боль сопровождала это состояние», — описывала Элеонора позже в своей книге «Я выбрала жизнь ».

Она ослепла и не могла самостоятельно есть. А во время первой операции у Элеоноры дважды останавливалось сердце. Медики не давали никаких гарантий, но девушка выжила. Всего за 23 года она перенесла около 200 операций только на лице: пересадки кожи, восстановление волос, пересадка роговицы на глазах. До сих пор Кондратюк вынуждена регулярно находиться под присмотром медиков. В 2018 году она летала в Чехию для новой операции по частичному восстановлению зрения.

Модель не опустила руки: она стала психологом, а недавно вышла замуж за доктора биологических наук. Григоряна и подельников задержали в 2000 году. Они получили сроки от 7 до 11 лет, а затем вышли на свободу.