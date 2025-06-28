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Киноафиша Статьи 20 лет ждете экранизации «Акиры»? Похоже, фильм никогда не выйдет, хоть Warner Bros. и потратила больше 100 млн

20 лет ждете экранизации «Акиры»? Похоже, фильм никогда не выйдет, хоть Warner Bros. и потратила больше 100 млн

28 июня 2025 17:09
20 лет ждете экранизации «Акиры»? Похоже, фильм никогда не выйдет, хоть Warner Bros. и потратила больше 100 млн

Экранизация аниме оказалась не по зубам Голливуду. 

20 лет. Два десятилетия сценарии переписывались, режиссеры ломались под грузом ответственности, а фанаты ждали экранизации кульвтого аниме. Всё — ради ничего.

Warner Bros. наконец-то потеряли права на экранизацию «Акиры», не сняв ни единого кадра.

«Акира» в кино

Начиналось всё пафосно: права были куплены в начале 2000-х. Культовая манга Кацухиро Отомо, глыба мировой анимации, прорубившая путь аниме на Запад, должна была превратиться в зрелищное кино.

20 лет ждете экранизации «Акиры»? Похоже, фильм никогда не выйдет, хоть Warner Bros. и потратила больше 100 млн

Первым экранизатором назначили режиссёра «Блэйда» — Стивена Норрингтона. Он сгорел на взлёте. Потом подключили Ди Каприо с Legendary. Результат — 90 миллионов долларов и ноль результата.

К 2012 году проект стал мемом: вместо Нео-Токио — Манхэттен, вместо японцев — ноунеймы-актеры. Фанаты были в ярости, японцы — в шоке, очередной черновик улетел в урну. Затраты уже привышали сотню миллионов долларов.

20 лет ждете экранизации «Акиры»? Похоже, фильм никогда не выйдет, хоть Warner Bros. и потратила больше 100 млн

Вайтити и «Акира»

И вдруг в 2017 году проблеск надежды: Тайка Вайтити берет проект под контроль, обещает японский каст и верность оригиналу. Все затаили дыхание. Но режиссёр ушёл в Marvel, потом в «Звёздные войны», а до «Акиры» никак не доходили руки.

Теперь всё. Warner Bros. больше не у дел, а Kodansha ищет нового партнёра. В кулуарах шепчут, что Netflix и Apple TV+ уже дышат в затылок. Кто бы ни пришёл — хуже точно не будет, ведь эти студии не готовы замораживать миллионы на 20 лет.

20 лет ждете экранизации «Акиры»? Похоже, фильм никогда не выйдет, хоть Warner Bros. и потратила больше 100 млн

Всё это — на фоне повторного проката реставрированной 4K-версии оригинального аниме от «Иноекино». И на большом экране становится ясно: всё, что хотели снять в Голливуде, уже есть. И лучше этого не будет.

«Акиру» и «Призрака в доспехах» впервые покажут в кинотеатрах России: фанаты не узнают культовые аниме.

Фото: Кадр из фильма «Акира» (1988)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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