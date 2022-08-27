20 лет спустя: как выглядят главные герои сериала «Мятежный дух»

В 2002 году на экраны вышла аргентинская теленовелла «Мятежный дух» о жизни учеников престижного колледжа. Сериал вернул популярность латиноамериканских «мыльных опер», собрав у экранов очень молодых зрителей. Подростки взрослели вместе с главными героями, с интересом наблюдая, как те влюбляются, расстаются, занимаются музыкой и идут к мечте.

За эти 20 лет жизнь исполнителей ведущих ролей в «Мятежном духе» сильно изменилась. Например, Луисана Лопилато сыграла в сериале самовлюбленную, но очень ранимую Мию. Персонаж сделал ее звездой, поэтому она до сих пор получает предложения о съемках в аргентинских проектах и появляется на обложках в качестве модели. 35-летняя блондинка отличается яркой внешностью и ослепительной улыбкой.

А еще Лопилато — многодетная мать. В ее браке с певцом Майклом Бубле родились трое детей. В 2018 году супругам сообщили страшную новость: у их старшего сына Ноа в возрасте 5 лет был обнаружен рак печени. Они сплотились вокруг лечения мальчика, но в итоге болезнь все-таки ушла в ремиссию.

Примерным семьянином стал и исполнитель роли самого популярного парня в колледже Пабло — Бенхамин Рохас. Вместе с женой 37-летний актер воспитывает 4-летнюю дочку Риту. Кроме ролей в кино и выступлений на сцене в театре Рохас занимается музыкой. В процессе работы над «Мятежным духом» актеры основали группу Erreway. А после ее распада Рохас с коллегой по сериалу Фелипе Коломбо создали другой коллектив RoCo, который до сих пор с успехом выступает.