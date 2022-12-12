20 лет прожила в теле младенца: что стало с девочкой, поставившей ученых в тупик
Брук Гринберг удивила исследователей во всем мире.
Уже одним своим рождением Брук Гринберг вызвала удивление врачей. Она появилась на свет на две недели раньше нужного срока. Медики поразились, увидев крошечную малышку весом 1,8 кг. Кроме того, у Брук обнаружилось множество отклонений. Но диагноз ей никто поставить не мог, поэтому случай просто зафиксировали в истории как «синдром Х».
Из-за него все органы девочки развивались по отдельности. Когда ее начал исследовать известный ученый Ричард Уокер, Брук было 12 лет. Однако по умственному развитию ее обгонял годовалый ребенок, да и внешне она недалеко ушла от младенца. Зубы у нее соответствовали 8-летнему возрасту, а кости — отметке в 10 лет.
Были в жизни Гринберг и другие поразительные явления. В 4 года она чуть не умерла от опухоли головного мозга. Девочка проспала две недели, после чего врачи пришли к выводу, что рак исчез. Впоследствии она страдала от многих болезней — не могла сама глотать пищу, перенесла критические язвы желудка и инсульт.
Уокер не смог продолжить исследование уникальной пациентки: очень скоро родители Брук запретили ее осматривать и отказались сотрудничать с врачами. Известно, что девочка прожила 20 лет и скончалась в окружении семьи в 2013 году. У ее родителей осталось еще трое детей.