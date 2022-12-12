20 лет прожила в теле младенца: что стало с девочкой, поставившей ученых в тупик

Уже одним своим рождением Брук Гринберг вызвала удивление врачей. Она появилась на свет на две недели раньше нужного срока. Медики поразились, увидев крошечную малышку весом 1,8 кг. Кроме того, у Брук обнаружилось множество отклонений. Но диагноз ей никто поставить не мог, поэтому случай просто зафиксировали в истории как «синдром Х».

Из-за него все органы девочки развивались по отдельности. Когда ее начал исследовать известный ученый Ричард Уокер, Брук было 12 лет. Однако по умственному развитию ее обгонял годовалый ребенок, да и внешне она недалеко ушла от младенца. Зубы у нее соответствовали 8-летнему возрасту, а кости — отметке в 10 лет.

Были в жизни Гринберг и другие поразительные явления. В 4 года она чуть не умерла от опухоли головного мозга. Девочка проспала две недели, после чего врачи пришли к выводу, что рак исчез. Впоследствии она страдала от многих болезней — не могла сама глотать пищу, перенесла критические язвы желудка и инсульт.

Уокер не смог продолжить исследование уникальной пациентки: очень скоро родители Брук запретили ее осматривать и отказались сотрудничать с врачами. Известно, что девочка прожила 20 лет и скончалась в окружении семьи в 2013 году. У ее родителей осталось еще трое детей.