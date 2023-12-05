20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала

Все больше и больше актеров сталкиваются с проблемой невостребованности в киноиндустрии. Одной из таких знаменитостей стала актриса Елена Бирюкова, известная по сериалу «Саша + Маша». В интервью она призналась, что уже 20 лет ее ассоциируют именно с этой ролью, что мешает ей получать предложения от режиссеров.

Несмотря на это, Бирюкова не отказывается от маленьких и неинтересных ролей в кино, так как это ее способ заработка. Несмотря на трудности в кинокарьере, актриса находит удовлетворение на театральной сцене. Ее талант и профессионализм проявляются теперь в театральных постановках: она продолжает активно работать. Театр стал для нее местом, где актриса может реализовать свои способности и получить недостающее любому творческому человеку признание.

При этом кроме профессиональных трудностей у Елены Бирюковой есть и личные радости. В 2019 году она вышла замуж за бизнесмена Илью Хорошилова — этот брак стал для нее третьим. Семейные обязательства стали приоритетом для актрисы, поэтому теперь она посвящает много времени воспитанию детей и поддержанию романтических отношений со своим супругом.