20 лет назад была другой: вы ахнете от преображения Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина долгие годы успешно стоит свою музыкальную карьеру. Впервые артистка оказалась на сцене в 1975 году и с того времени становится лишь популярнее. При этом прошедшие годы совершенно не сказываются на внешности знаменитости.

Впервые экспериментировать со стилем Бабкина начала в 40 лет. Сначала она обрезала свою длинную косу, а после начались перемены в макияже. Одежду артистке начали подбирать Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, главные модельеры страны.

Весной этого года певица отметила свое 72-летие. Как отмечают преданные поклонники, с годами артистка становится только моложе и смело может дать фору молодым артисткам. Как рассказывает сама певица, секрет ее внешности в уходовых процедурах, заботе о себе и позитивном настрое, а пластику последний раз она делала несколько лет назад и не стремится оказаться на хирургическом столе. Однако фанаты уверены, что артистка регулярно становится клиенткой пластических хирургов, которые работают над ее внешностью, и просто скрывает правду от публики.