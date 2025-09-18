Меню
Киноафиша Статьи 20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)

18 сентября 2025 12:19
Готовы проверить свою внимательность?

«Властелин колец» уже больше 20 лет остаётся культовой трилогией, которую пересматривают снова и снова. Зрителей завораживают пейзажи Новой Зеландии, масштабные битвы и, конечно, харизматичные герои.

Но есть одна деталь, которую большинство фанатов за все эти годы так и не заметили — и связана она с внешностью Леголаса.

По канону у эльфа ярко-голубые глаза, и именно так его показывают и в «Властелине колец», и в «Хоббите». Но если приглядеться, то в трилогии «Властелин колец» цвет глаз Леголаса меняется от сцены к сцене: иногда они карие, иногда голубые.

Причина проста — Орландо Блум носил специальные линзы, но они были настолько неудобными, что надевал он их не всегда. На крупных планах — голубые глаза, на общих — его родные карие.

Исправить это можно было на этапе постпродакшна, но создатели фильма, видимо, упустили эту деталь или просто решили не заморачиваться. А вот в «Хоббите» эту проблему уже решили — цвет глаз актёру изменили с помощью графики, так что там Леголас выглядит канонично.

Но согласитесь, от этого «Властелин колец» точно не стал хуже — трилогия остаётся легендой кино, даже с такими мелкими ляпами.

Ранее мы писали: «Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец: Братство Кольца» (2001)
Ольга Назарова
