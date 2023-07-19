20 июля не сулит ничего хорошего для большинства знаков зодиака: будут допущены роковые ошибки и не только

Главное качество для большинства знаков зодиака в этот день — терпение. Именно благодаря ему удастся пережить насыщенный четверг, который будет полон переживаний и недоразумений.

Близнецы

Беспокойство и напряжение будут сопровождать представителей этого знака. Многочисленные изменения планов и перепады настроения могут испортить день. Поэтому астрологи советуют сохранять самообладание и не поддаваться волнениям.

Весы

Для Весов предстоящий день пройдет успешно. Ответственное отношение к делам позволит добиться успеха, а дружелюбие — завязать новые знакомства.

Водолеи

Четверг будет испытывать на прочность представителей этого знака. Но справиться с многочисленными преградами и сложностями помогут настойчивость и спокойствие. И если держать себя в руках, то все неудачи могут обернуться в вашу пользу.

Дева

Именно в этот день Девам нужно быть максимально честными с собой и окружающими. Откровенный разговор не только наладит общение, но и поможет добиться успеха в важных делах.

Лев

Для Львов день будет полон дел и обязанностей. Астрологи рекомендуют: чтобы справиться со всем, нужно не торопиться и ориентироваться на свои силы.

Козерог

Козерогам не следует терять оптимизм. Даже в самые напряженные моменты вам удастся не терять самообладание и использовать ситуацию в своих интересах.

Овен

Представителям этого знака в течение дня будет сложно сконцентрироваться на делах. Их будут отвлекать незнакомцы, перемены планов и собственные перепады настроения. И справиться с этим поможет ощущение спокойствия, ведь если не отвлекаться на провокации, то можно справиться со всеми проблемами.

Рыбы

Четверг сложно назвать простым днем. И лишь оптимизм спасет ситуацию, ведь такой взгляд на вещи способен выручить и изменить ситуацию в вашу пользу.

Рак

Для Раков предстоящий четверг будет успешным. В первой половине дня их ждут новые успешные знакомства, а вторая половина пройдет спокойно. И именно после обеда астрологи советуют посвятить время себе и собственному самочувствию, чтобы набраться сил.

Скорпион

День будет полон различных задач. С одной частью из них поможет справиться воображение, а с другой — внутреннее спокойствие. Помимо этого, полезно строить планы на будущее, ведь некоторые из них непременно сбудутся.

Телец

Только ответственный и взвешенный подход к делам поможет Весам справиться с предстоящим днем. Как уверены астрологи, представителям этого знака нужно сконцентрироваться на делах, не отвлекаться на мелочи, и тогда успех не заставит себя ждать.

Водолей

Окружение будет испытывать Водолеев на прочность. Постоянные изменения настроения и сложности могут лишить жизненных сил. И главное в этой ситуации — не сдаваться, ведь настойчивость и оптимизм позволят повернуть даже самую безнадежную ситуацию в свою пользу.