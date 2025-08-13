Меню
Киноафиша Статьи 2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)

13 августа 2025 13:17
А ведь впереди еще 4 серии в начале сентября.

Если верить свежей статистике Netflix, второй сезон долгожданной «Уэнздей» ворвался в чарты с 50 миллионами просмотров за пять дней — ровно столько же было у первого сезона на старте. На первый взгляд – вау, крутое достижение, но есть нюанс: оно гораздо круче чем кажется.

В 2022-м платформа считала не просмотры, а часы, и тогда у дебютного сезона вышло 341,1 миллиона часов (при длительности сезона в 6 часов 49 минут это примерно те же 50 миллионов просмотров). На бумаге получается паритет. Но если взглянуть внимательнее, выходит, что продолжение стартовало вдвое лучше — из-за нового формата премьеры.

Ведь в первом сезоне зрителям сразу выдали все восемь серий, а во втором пока доступна только половина — четыре эпизода. То есть 50 миллионов просмотров на вдвое меньшем объеме контента — это фактически удвоенный интерес аудитории.

И оценки подливают масла в огонь. На IMDb ни одна из новых серий не опустилась ниже 7,7 балла, а четвертая вообще выбилась в лидеры с 8,4. Кажется, зрители проглотили доступную порцию и теперь будут ждать сентябрьского продолжения с острым чувством недосказанности.

Напомним, «Уэнздей» остается абсолютным чемпионом среди англоязычных сериалов Netflix и уступает в общем зачете только «Игре в кальмара». И если тенденция сохранится, второй сезон может закрепить за собой не только уникальный рекорд, но и звание «самого опасного соперника» корейского хита.

Ранее мы писали: Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Алексей Плеткин
