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2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

1 августа 2025 09:54
2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

Название все еще странное, зато сюжет наконец-то осмысленный.

Пожалуй, в мире аниме не так уж много историй, у которых второй сезон внезапно оказывается на голову выше первого. Но «Туалетный мальчик Ханако» каким-то чудом справился. С начала июля выходит вторая часть второго сезона, и реакция — редкий случай единодушия. «Почему нельзя было так сразу?» — один из самых частых вопросов зрителей, и сейчас объясним, почему.

На Reddit восторженные отзывы, в англоязычных обзорах хвалят анимацию, атмосферу и драматургию. Так что, если вы бросили сериал после первых серий или фыркали от чрезмерной комичности, самое время дать ему второй шанс.

2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

Серьёзно: всё, что вызывало вопросы в первом сезоне — ощущение «застывшей» анимации, перегиб с весельем, недосказанность сюжета — во втором сезоне подчищено и перепрошито.

Студия Lerche сохранила авторский визуальный стиль манги Aidalro, но вдохнула в него гораздо больше жизни и глубины. Цветовая палитра стала выразительнее, движения — живее, а постановка сцен теперь работает и на драму, и на атмосферу, и на символику.

2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

История тоже взрослеет. Да, гэги остались, но теперь за ними стоит тревога, смерть и попытка понять, что делать, когда срок жизни твоего друга ограничен.

Два главных фокуса сезона — развитие отношений Нэнэ и Ханако и взросление Коу, которому наконец-то дали сюжет, а не просто роль «младшего напарника». Он узнаёт про судьбу Нэнэ и начинает действовать, чтобы спасти её — и, возможно, себя.

Каждая сюжетная арка работает на общую тему: что значит быть живым, можно ли договориться со смертью, и правда ли, что вечность в иллюзии — хуже, чем короткая жизнь в реальности. Причём шоу не сваливается в морализаторство. Оно просто ставит героев в ситуации, где выбор невозможен без боли.

2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

Даже те, кто ругали первый сезон за «пластмассовость», теперь признают: тайтл преобразился. Анимация стала выразительной, актёры озвучки будто подменились, монтаж и ритм сцен — плотнее. Если совсем коротко: второй сезон — это всё, чего хотелось от первого, но не хватало.

Сериал нащупал свой темп и обрел голос. И не важно, что он доносится из туалета.

Ранее мы писали: Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Фото: Кадр из аниме «Туалетный мальчик Ханако»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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