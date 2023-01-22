19-летнюю дочь Хатидже теперь не узнать: вы обомлеете от ее последнего фото

Юная Мелике Хелин Чал уже в детстве смогла заполучить роль в невероятно популярном проекте. Девочка всего в 11 лет снялась в сериале «Великолепный век» и сыграла маленькую Хуриджихан. Однако этот образ пока остается для нее самым успешным появлением на телеэкранах.

После успешного актерского опыта она пропала из поля зрения СМИ. Сегодня девушке уже исполнилось 19 лет, но даже самые преданные фанаты не узнают в ней дочь Хатидже и Ибрагима. Повзрослевшая Мелике сменила цвет волос с каштанового на рыжий и стала одеваться более ярко. Теперь в ее гардеробе много коротких мини-юбок и открытых топиков. Поклонники сериала поражены такими изменениями, ведь они запомнили ее как милую и спокойную девочку.

Впрочем, многие зрители даже не знают, что ее персонаж — Хуриджихан — всего лишь выдумка сценаристов. В реальности у Хатидже был сын и две дочери — Ханым и Фюлане. А малышки, показанной в сериале, просто не существовало.