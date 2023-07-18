19 июля эти знаки зодиака пожалеют, что на свет родились: день обещает быть тяжелым почти для всех

Убывающая Луна в знаке Водолея так и требует, чтобы важные дела были отложены на потом. День будет непростым для всех, и некоторые знаки могут даже пожалеть, что появились на свет.

Овен

Вам может показаться, что вы сбились с пути. Но не стоит поддаваться панике. Скоро мрак рассеется, и вы сможете и дальше следовать своему плану. Главное — верно расставить приоритеты и верить, что свет в конце тоннеля действительно существует.

Телец

Ваше подсознание способно на настоящие чудеса. Если вы чего-то хотите, достаточно всего лишь попросить об этом Вселенную. Вот увидите — ваша просьба будет услышана.

Близнецы

Оставьте сомнения и предрассудки тем, кто не верит в себя. Вам же пора забыть о глупых стереотипах. Наконец-то можно пуститься во все тяжкие, особенно в личной жизни. Отбросьте нерешительность и сделайте первый шаг навстречу своему счастью.

Рак

Сейчас лучшее время, чтобы посмотреть правде в глаза. Бежать от реальности больше нельзя. Признайте, наконец, то, что другим очевидно уже давно. И сразу почувствуете, как груз проблем становится меньше.

Лев

Жизнь преподнесет вам ценный урок. Скорее всего, ваше сердце будет разбито, но не отчаивайтесь. В будущем этот опыт пригодится вам, чтобы построить по-настоящему счастливые отношения.

Дева

Вы окажетесь перед непростым выбором. Можно ничего не менять, а можно перевернуть свою жизнь с ног на голову. Решать только вам, но звезды напоминают: прогресс есть только там, где что-то меняется.

Весы

Даже если вы начнете утро с зарядки и полезного завтрака, добиться внутренней гармонии не получится. Чтобы почувствовать себя счастливым, стоит довериться окружающим. Прочь подозрительность и лишнюю суету — сегодня они только мешают.

Скорпион

Вас потянет на рефлексию и мысли о духовном. Захочется понять, почему в той или иной ситуации вы поступили так, а не иначе. Заодно станут и более понятны мотивы окружающих. Мысли других людей будут для вас как на ладони.

Стрелец

Вам придется залечивать свои раны. Кажется, вы на грани отчаяния и совсем перестали верить в любовь. Не заглушайте свои чувства и помните: клин клином вышибают. Новый роман будет как нельзя кстати.

Козерог

Не забывайте про закон бумеранга. Что посеешь, то и пожнешь, так что сейте доброе, светлое, вечное. И награда за это не заставит себя долго ждать.

Водолей

В последнее время вы много работали, поэтому пора отдохнуть. Будет полезно посвятить время личной жизни или вспомнить о старом хобби. Одним словом, не отказывайте себе в удовольствии.

Рыбы

Провокации будут ждать вас на каждом углу — не поддавайтесь! Основной удар придется на личную жизнь. Вас будут окружать завистники, которые могут легко сглазить ваше счастье.