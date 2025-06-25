19 500 000 000 показов: «Игра в кальмара» побила сразу несколько невероятных рекордов еще до выхода 3 сезона

До премьеры финального сезона «Игры в кальмара» остаются считанные дни — премьера на Netflix состоится 27 июня. И даже без новых серий сериал уже успел превратиться в онлайн-гиганта с цифрами, которые способны затмить любой блокбастер.

В честь скорого завершения одного из главных сериалов современности Variety выкатили его ультимативный разбор в цифрах и фактах.

Сколько-сколько просмотров?!

🔺 600 миллионов просмотров — столько суммарно набрали два первых сезона по данным Netflix (в пересчете по официальной методике платформы). 🔺 265,2 млн просмотров — у первого сезона, он до сих пор остается самым популярным сериалом в истории Netflix. 🔺 192,6 млн просмотров — у второго, который стал самым просматриваемым проектом на Netflix в неделю премьеры. Всего за три дня он попал в топ-10 неанглоязычных сериалов, а сейчас занимает третье место среди всех сезонов в истории сервиса.

🔺 19,5 миллиарда — столько показов набрала маркетинговая кампания второго сезона в соцсетях по всему миру. 🔺 128,6 млн просмотров — у ролика «Красный свет — зелёный свет» в TikTok. Это лучший результат Netflix на платформе за всю историю. 🔺 18 000 человек в розовом — столько актёров и промоутеров в костюмах «кальмаровских» охранников Netflix задействовал в мировой кампании.

Что по наградам?

Проект принёс Netflix не только просмотры, но и награды:

🏆 6 премий «Эмми» за первый сезон (в том числе впервые для неанглоязычного сериала). 🏆 Победы на «Золотом глобусе» и SAG Awards, три номинации на BAFTA и даже три «Эмми» для реалити-шоу «The Challenge», вдохновлённого сериалом.

Поп-культура тоже не устояла

👟 После 1 сезона продажи белых slip-on от Vans выросли на 8000%. 🎃 «Костюм из “Игры в кальмара”» стал самым популярным запросом Google на Хэллоуин. 📚 Duolingo зафиксировала рост интереса к корейскому языку на 40%, после чего «заколлабилась» с Netflix.

На волне успеха Netflix запустил и офлайн-мероприятия: 🔻 «The Experience» открылась в 5 городах: Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, Сеул и Сидней — все премьеры прошли с аншлагом. 🔻 Более 66 000 человек посетили фан-события, а 47 000 приняли участие в игровых челленджах по мотивам сериала.

Третий сезон ещё не вышел, а «Игра в кальмара» уже выиграла всё, что можно.

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