180 000 000 просмотров за неделю: Netflix назвал топ-5 самых популярных фильмов 2025 года – смотреть без кринжа можно лишь 2 из них

Тут и долгожданные сиквелы и продолжения, о которых никто не просил. Ну и, конечно же, ожившая во всех смыслах классика.

Netflix снова вытащила козырь из рукава – статистику просмотров. Пять фильмов, под 180 миллионы зрителей в сумме и всего один проект с «нестыдным» зрительским рейтингом.

«Снова в деле» – 5.9 / 46.8M просмотров

Кэмерон Диас и Джейми Фокс снова на экране, и, кажется, зрители включили Netflix хотя бы ради этого факта. Сюжет будто достали из архива 2000-х: бывшие шпионы живут скучной жизнью в пригороде, пока прошлое не решает заявиться в гости с автоматами.

Химия Диас и Фокса спасает то, что сюжет безбожно копирует «Мистера и миссис Смит», а оператор будто подглядывал в монтажку «Красного уведомления».

Шутки «Снова в деле» временами заставляют улыбнуться – примерно дважды за два часа, – но само возвращение Диас после одиннадцатилетнего перерыва греет душу сильнее, чем весь сценарий.

Эндрю Скотт скучает, Гленн Клоуз жжет, а Netflix снова доказывает, что у него талант тратить деньги на фильмы, которые идеально смотреть фоном под шум кухонной вытяжки.

«Счастливчик Гилмор 2» – 6.1 / 46.7M просмотров

Адам Сэндлер возвращается в гольф. Спустя почти тридцать лет Хэппи Гилмор стареет, грустит, но не теряет самоиронии.

Сиквел превращается в нежное прощание с эпохой, где шутки про злого тренера и падения с клюшкой соседствуют с размышлениями о возрасте, семье и «куда делся драйв».

Да, это не та бешеная комедия 90-х, а скорее теплая ностальгия. Сэндлер больше трагик, чем комик, но в этом и прелесть: он делает кино для тех, кто взрослеет вместе с ним. Куча камео, мета-отсылок, даже дети Сэндлера в кадре – уютный фан-сервис, который работает.

И пусть сюжет можно предсказать с первого удара по мячу, смотреть «Счастливчика Гилмора 2» просто приятно.

«Бессмертная гвардия 2» – 5.1 / 37.5M просмотров

Шарлиз Терон снова бессмертна – и снова зря. Первая часть хотя бы казалась новинкой на фоне ковидной засухи, а теперь – чистая производственная рутина.

Боевик, где дерутся так, будто камера стесняется показать удар. Терон и Ума Турман вроде как в одном кадре, но химия между ними исчезает быстрее, чем спецэффекты на фоне.

Фильм тянет на уровень «среднего эпизода сериала, который никто не заказывал». Кульминация обрывается без предупреждения, герои не развиваются, монтаж режет глаза.

Хотели франшизу – получили клиффхэнгер, который никто не заметит. Netflix будто сам понимает: бессмертные герои не нужны, если зрители умирают от скуки.

«Опустошение» – 5.6 / 29.8M просмотров

Гарет Эванс, автор «Рейда», вернулся – зря. Том Харди бродит по мрачным улицам, пьет и иногда стреляет, но все это без энергии и смысла. Полтора часа разговоров, после которых включается экшен – и вот тут-то становится ясно, что лучше бы он не включался вовсе.

Да, финал выстреливает – буквально, но поздно: зритель уже опустошен. Эванс раньше мог снимать бой как поэзию, а теперь его кадры похожи на случайный монтаж из трех GoPro и дрона с пьяным «водителем».

Это не ужасно, просто обидно: талант есть, но стриминговый конвейер перемалывает даже самых цепких.

«Франкенштейн» – 7.6 / 29.1M просмотров

И вот он – единственный фильм из списка, который реально стоит потраченного времени (ладно, «Счастливчик Гилмор 2» тоже неплох, признаем, опустите клюшку!).

Гильермо дель Торо делает старую историю снова живой – без морали в лоб, без показного пафоса. Просто кино о чудовище, которое оказывается человечнее своего создателя.

«Франкенштейн» дышит визуальной магией: свет, тени, костюмы, декорации – все живет своей жизнью.

Да, кое-где цифровые эффекты выдают современность, но дель Торо не прячется за технологией. Он рассказывает историю про одиночество, ответственность и боль творца так, что хочешь пересмотреть старую экранизацию Шелли и сказать: вот теперь – ожило.

Netflix снова доказал, что знает, как собрать миллионы просмотров – но не всегда знает, зачем. В топе – три нудных одноразовых развлечения, сносная комедия и один фильм, который хочется сохранить.

Пока стриминг штампует шпионов и бессмертных, единственным по-настоящему живым оказывается существо, созданное из мертвецов.

