Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

18 сентября 2025 15:42
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Со стороны казалось, что лента обречена на провал. Но мэтр поправил все на монтаже.

После «Операции „Ы“» и «Самогонщиков» Леонид Гайдай грезил только о том, как бы продолжить аттракцион со Шуриком и трио Трус–Балбес–Бывалый, но Никулин упёрся. Цирк, гастроли, график — «Мосфильму» летит неустойка.

И главное: артист считал, что зритель пресытился троицей и новый заход провалится. Когда начали снимать «Кавказскую пленницу», Юра Никулин прочитал сценарий и заявил, что это спекуляция на трио, разгневанный режиссер заявил, что лента выйдет, хочет этого артист или нет. В такой напряженной атмосфере началась работа над культовой комедией.

Варлей: кастинг за минуты и травма на годы

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Наталья Варлей ворвалась на площадку как «спортсменка, комсомолка и просто красавица»: готовность носить купальник, акробатика, обещание трюков без дублеров — Гайдай провел пробы за минуты и, кажется, влюбился.

Дальше — тёмный эпизод, который актриса описала в книге «Канатоходка». После дня рождения Демьяненко режиссёр проводил её до номера и неожиданно зашел внутрь. Через минуту в дверях появилась Нина Гребешкова, Варлей пыталась оправдаться, а мэтр просто молчал.

«Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу… Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать». Варлей оттолкнула, вытолкала, заперлась. Через день услышала вердикт: её героиню будет дублировать другая.

Итог — голос Надежды Румянцевой почти во всём фильме, песни — Аида Ведищева. Позже Гайдай раскаялся:

«Ты знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что озвучил тебя Надей!… Это не имело смысла. Наташа! Ты прости меня!».

Моргунов: вечные ссоры и провокации

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Болезнь, вспышки гнева, звёздная болезнь — на закрытом просмотре в Крыму Моргунов пришёл «с девицей», громко комментировал ленту, сорвался на режиссёра («Гайдай совсем мышей не ловит», «вообще не Феллини»).

В ответ — жёсткий конфликт и вылет со съёмок. Половина материала уже была снята, но Гайдай дожал: в эпизодах с холодильником и на Ай-Петри работал дублёр. Говоря с Никулиным режиссер лукавил, но теперь решил точно перестать снимать трио.

Этуш: отказывался играть

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Владимир Этуш, играя Саахова, отказался от карикатурности, но Гайдай продавливал свое. Ответ был холодный: «Смешно будет в результате».

Так и вышло: именно реалистичный Саахов разорвал зал и был обожаем цензорами. Импровизация со шляпой стала хрестоматией: режиссёр, обычно сдержанный, рассмеялся и сказал: «Это высший пилотаж! И хотя у меня нет головного убора, я снимаю перед вами шляпу».

Не прошедшая заставка из трёх букв

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Задуманный хулиганский пролог — Трус пишет на стене «Х», Балбес — «У», Бывалый дописывает «Художественный фильм» под сирены — цензура зарубила.

Вицин и пиво

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

В сцене с бочкой у троицы пиво было настоящее. Вицин просил воду с сиропом шиповника, пытались имитировать пену ватой — халтура. Пришлось выпить кружку. Первый и последний раз — и в жизни, и в кино.

Неснятое продолжение

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

«Саахов садится», «Нина — руководитель райкомхоза», новая встреча — тюремный сиквел обсуждался прямо на съёмках, были даже пробные кадры. Но после ссоры с Моргуновым и обещанием не паразитировать на трио, Гайдай увлекся «Бриллиантовой рукой». Идея так и осталась в черновиках.

Все время комедия держалась на волоске: звёздные конфликты, ревность, ошибки, риск — и при этом химия актёров и юмор Гайдая сделали свое дело. «Кавказская пленница» стала классикой на все времена, хоть актеры на пару с создателем ленты и находились в стрессовых условиях.

Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала «Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала Читать дальше 17 сентября 2025
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР «Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве» Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве» Читать дальше 19 сентября 2025
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото) «Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото) Читать дальше 19 сентября 2025
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Читать дальше 17 сентября 2025
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Читать дальше 17 сентября 2025
«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули «Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули Читать дальше 17 сентября 2025
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали «Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали Читать дальше 16 сентября 2025
От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото) От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото) Читать дальше 15 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше