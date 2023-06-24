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18-летние позавидуют: оголившаяся «пенсионерка» из «Клона» произвела фурор в Сети

24 июня 2023 10:30
18-летние позавидуют: оголившаяся «пенсионерка» из «Клона» произвела фурор в Сети

Стала еще моложе, чем раньше.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли, недавно отметившая 47-летие, предстала в откровенном виде. Фото бразильской актрисы произвело фурор в Сети, ведь в свои «пенсионерские» годы она выглядит лучше 18-летних.

Антонелли прохлаждается в Португалии и делится с подписчиками летними снимками. После насыщенного дня Джованна отправилась в отель, где погрузилась в ванну с пеной.

Актриса сделала несколько пикантных фото в воде, но самое сокровенное она прикрыла руками. Несмотря на это, на снимке прекрасно видно, что экрана Жади находится в превосходной форме. У Джованны стройное тело и красивая ровная кожа. Звезда «Клона» точно знает уникальный рецепт вечной молодости, который держит в секрете.

18-летние позавидуют: оголившаяся «пенсионерка» из «Клона» произвела фурор в Сети

Известно лишь, что Антонелли регулярно посещает зал и придерживается диеты. Актриса выбирает только свежие и натуральные продукты. Этот рацион помог ей убрать 20 килограммов, набранных во время второй беременности.

Поклонники не перестают восхищаться своей любимицей:

«Джо, ты вдохновляешь», «Редкая красавица», «Становится все моложе день ото дня».

Фото: кадр из сериала «Клон», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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